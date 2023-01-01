مراجعة شاملة لجهاز اللوحي iPad Air 2024 الجديد من آبل



iPad Air 2024 iPad Air 2024

يأتي الجهاز اللوحي iPad Air 2024 الجديد من آبل مع العديد من الترقيات مقارنةً بالطراز السابق الذي صدر قبل عامين iPad Air 2022، ويُعدّ هذا الجهاز من أبرز الأجهزة اللوحية للمبدعين.



ومن أهم الترقيات التي حصل عليها هذا الجهاز: توفر طراز جديد بمقاس قدره 13 بوصة، والمعالج الأقوى من المعالج الذي يعمل به الطراز السابق، وتغيير موقع الكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى زيادة سعة ذاكرة التخزين الداخلية.



فإذا كنت تفكر في شراء جهاز iPad Air 2024 اللوحي الجديد من آبل، يمكن للمراجعة التالية مساعدتك في اتخاذ القرار النهائي:

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التصميم:مراجعة شاملة لجهاز iPad Air 2024 اللوحي الجديد من آبللم يختلف تصميم جهاز iPad Air 2024 الجديد كثيرًا عن تصميم الطراز السابق، ولكن الأمر الغريب أنه لم يُعدّ الطراز الأخف وزنًا بين طرز آيباد، فقد كانت طرز Air السابقة تمتاز بأنها أخف وزنًا من طرز برو، ولكن هذا الأمر اختلف في هذا العام، فقد قللت آبل وزن طراز Pro الجديد بنحو كبير ليتفوق بذلك على طراز آير، كما قللت سُمكه، وهذا جعل جهاز iPad Air 2024 يفقد المزايا الخاصة بالتصميم وهي الرقة والوزن الخفيف.إذ يبلغ سُمك جهاز آيباد آير الجديد 6.1 ملم، وهو أكثر سمكًا بنحو ملحوظ من طراز برو الذي يبلغ سُمكه 5.1 ملم، كما أنه أثقل بمقدار يبلغ 36 جرامًا من جهاز Pro الجديد.الشاشة:مراجعة شاملة لجهاز iPad Air 2024 اللوحي الجديد من آبللم تحصل شاشة iPad Air على أي تحديثات كبيرة مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ يضم هذا الجهاز شاشة من نوع Liquid Retina LED، لكن آبل أضافت طرازًا جديدًا يضم شاشة بمقاس قدره 13 بوصة؛ إذ يتوفر هذا الجهاز بحجمين، هما: 11 بوصة و13 بوصة.في الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة، تبلغ دقة الشاشة 2048 × 2732 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، وأما شاشة الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة فيبلغ سطوعها 500 شمعة في المتر المربع، وتبلغ دقتها 1640 × 2360 بكسلًا.يمكن لدرجات السطوع التي تدعمها طرز آيباد آير السماح لك بقراءة ما يظهر على الشاشة بسهولة في النهار عند الجلوس بجوار النافذة مع وجود الكثير من الضوء. ومع ذلك، ستواجه مشكلة في قراءة المحتوى الظاهر في الشاشة في أثناء استخدام الجهاز في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.الكاميرا:من التغييرات البارزة التي حصل عليها طراز آيباد آير الجديد هو تغيير مكان الكاميرا الأمامية، فقد أصبحت في منتصف الجهة اليمنى بدلًا من منتصف الجهة العلوية، ويساعد هذا التغيير الجديد في موقع الكاميرا في تحسين تجربة مكالمات الفيديو.وفيما يتعلق بدقة الكاميرات، فهي مطابقة لدقة الكاميرات في الطراز السابق iPad Air 2022؛ إذ تبلغ دقة الكاميرا الخلفية 12 ميجابكسل كما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل.الأداء وعمر البطارية:مراجعة شاملة لجهاز iPad Air 2024 اللوحي الجديد من آبليعمل 2024 iPad Air بمعالج M2 الأقوى والأسرع من الطراز السابق M1، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به العديد من حواسيب ماك بوك العالية الجودة، ويعمل به جهاز iPad Pro 2022.يتضمن معالج M2 وحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة قدرها 15%، ووحدة لمعالجة الرسومات أسرع بنسبة قدرها 25%، ونطاقًا تردديًا للذاكرة أكثر بنسبة قدرها 50% من الجيل السابق. بالإضافة إلى دعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي وهو أسرع بنسبة قدرها 50% من جهاز iPad Air الذي يعمل بمعالج M1.ولتتعرف أهم مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في جهاز iPad Air 2024 يمكنك الاطلاع على مقال: “أهم مزايا الذكاء الاصطناعي في جهازي iPad Air و iPad Pro الجديدين“.وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمتاز هذا الجهاز اللوحي بالعمر الطويل للبطارية؛ إذ يمكن أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات.السعر:يُباع جهاز iPad Air 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة بسعر يبدأ من 3299 درهمًا إماراتيًا، ويُباع الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة بسعر يبدأ من 2499 درهمًا إماراتيًا.