مذاقها شهي.. طريقة عمل الشيش طاووق



الشيش طاووق الشيش طاووق

يحب عدد كبير من الأشخاص تناول الشيش طاووق بسبب مذاقه الشهي وشكله الجذاب مع ألوان الخضار المتباينة.

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نعرض لكم طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.مقادير الشيش طاووقاوراك الدجاجطماطمبصل شرائحفلفل الوان شرائحفلفل اخضر شرائحبابريكازعتر فريشثومخلليمونزيت زيتون أو عبادزباديخلة خشبملح ناعمفلفل اسود مطحونطريقة عمل الشيش طاووقضعي الزعتر والثوم في الكبة الكهربائية وافرميهم جيدا ثم ضعي زيت الزيتون أو زيت العباد حتى يصبح سائلا.أضيفي عليهم الليمون بعد عصره واضيفي ملح وفلفل أسود وضعي عليهم الزبادي والخل والبابريكا .ادهنى قطع الدجاج بالخلطة ثم ضعيها في عصى الشيش بالتباين مع الفلفل والبصل والطماطم.ضعي الشيش طاووق على الشواية حتى تنضج تماما ثم قدميه ساخنا.