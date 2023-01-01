آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

مذاقها شهي.. طريقة عمل الشيش طاووق

آخر الأخبارالأسرة والطفل › مذاقها شهي.. طريقة عمل الشيش طاووق

صورة الخبر: الشيش طاووق
الشيش طاووق

يحب عدد كبير من الأشخاص تناول الشيش طاووق بسبب مذاقه الشهي وشكله الجذاب مع ألوان الخضار المتباينة.

نعرض لكم طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الشيش طاووق
اوراك الدجاج
طماطم

بصل شرائح

فلفل الوان شرائح

فلفل اخضر شرائح
بابريكا

زعتر فريش

ثوم

خل

ليمون

زيت زيتون أو عباد

زبادي

خلة خشب

ملح ناعم

فلفل اسود مطحون


طريقة عمل الشيش طاووق
ضعي الزعتر والثوم في الكبة الكهربائية وافرميهم جيدا ثم ضعي زيت الزيتون أو زيت العباد حتى يصبح سائلا.

أضيفي عليهم الليمون بعد عصره واضيفي ملح وفلفل أسود وضعي عليهم الزبادي والخل والبابريكا .

ادهنى قطع الدجاج بالخلطة ثم ضعيها في عصى الشيش بالتباين مع الفلفل والبصل والطماطم.

ضعي الشيش طاووق على الشواية حتى تنضج تماما ثم قدميه ساخنا.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مذاقها شهي.. طريقة عمل الشيش طاووق

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54101

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام