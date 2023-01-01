مذاقها شهي.. طريقة عمل الشيش طاووق

الشيش طاووق
يحب عدد كبير من الأشخاص تناول الشيش طاووق بسبب مذاقه الشهي وشكله الجذاب مع ألوان الخضار المتباينة.
نعرض لكم طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الشيش طاووق
اوراك الدجاج
طماطم
بصل شرائح
فلفل الوان شرائح
فلفل اخضر شرائح
بابريكا
زعتر فريش
ثوم
خل
ليمون
زيت زيتون أو عباد
زبادي
خلة خشب
ملح ناعم
فلفل اسود مطحون
طريقة عمل الشيش طاووق
ضعي الزعتر والثوم في الكبة الكهربائية وافرميهم جيدا ثم ضعي زيت الزيتون أو زيت العباد حتى يصبح سائلا.
أضيفي عليهم الليمون بعد عصره واضيفي ملح وفلفل أسود وضعي عليهم الزبادي والخل والبابريكا .
ادهنى قطع الدجاج بالخلطة ثم ضعيها في عصى الشيش بالتباين مع الفلفل والبصل والطماطم.
ضعي الشيش طاووق على الشواية حتى تنضج تماما ثم قدميه ساخنا.
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