مد اليوم الدراسي ببعض المدارس لـ 7:30 مساء| هل قررت التعليم ذلك؟



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد انتشار أنباء تزعم صدور قرار رسمي بمد اليوم الدراسي إلى الساعة 7:30 مساءً في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية خلال العام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

قد يعجبك أيضا...

ومن جانبه، تواصل موقع صدى البلد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للوقوف على صحة هذه الأنباء، ونفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم صحة هذه الأنباء تمامًا.وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "إن المدارس التي ستعمل بنظام الفترتين في بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفقًا لطبيعتها وظروفها، سيكون نهاية اليوم الدراسي في الفترة المسائية فيها الساعة 5:30 مساءً، وليس كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي الساعة 7:30 مساءً".وحذر المصدر جميع أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء أي أخبار مجهولة المصدر يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك.وقال المصدر: "إنه على المصريين الالتزام بالحصول على أخبار التعليم بصفة عامة من البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم فقط، والتي يتم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".وأضاف المصدر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غير مسؤولة تمامًا عن أي أخبار مغلوطة يتم تداولها خارج البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم.وكان قد ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2024 / 2025.واستعرض الوزير الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وذلك بعدد 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025.أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ يوم السبت 31 مايو 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.وأوضح محمد عبد اللطيف أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.