مختلفة وشهية.. الملوخية على الطريقة السورية



الملوخية على الطريقة السورية الملوخية على الطريقة السورية



تعتبر الملوخية واحدة من ألذّ الوجبات الشهيرة في الدول العربية، والتي يتم تحضيرها بطرق مختلفة في المطبخ السوري، وتقدم إلى جانب الأرز واللحوم البيضاء أو الحمراء حسب الرغبة.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ملوخية على الطريقة السورية، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.



طريقة عمل ملوخية على الطريقة السورية



طريقة عمل ملوخية على الطريقة السورية

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مقادير طريقة عمل ملوخية على الطريقة السورية:200 جرام ورق ملوخية يابسةماء دافئ حسب الحاجة3 ملاعق كبيرة سمن1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم3 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة1 كيلوجرام دجاج مسلوق ومقطع1 ملعقة كبيرة ملح2 كوب مرق دجاج ساخن2 لتر ماء مغلي1 مكعب دجاج ماجي2 ملعقة كبيرة عصير ليمونطريقة عمل ملوخية على الطريقة السورية:نحّضر ورق الملوخية اليابس ونتخلّص من الأعواد الموجودة به ثم نغّمرها بالماء الدافئ.نترك الملوخية اليابسة منّقوعة بالماء الدافئ ساعتين مع تغيير الماء كل نصف ساعة.نصفّي الملوخية من ماء النقع، ثم نشّطفها بالماء الجاري أكثر من مرّة جيّدًا ونصفّها تمامًا.نضع في قدر على النار: السمن، الثوم المفروم، الكزبرة الخضراء المفرومة ونقلّب لدقائق.يضاف ورق الملوخية تدريجيًّا مع التقليب المستمر، ثم نغطّي القدر ونتّركها على النار 10 دقائق.يضاف بعد ذلك: الدجاج المقطع ونقلّب حتى تتجانس الملوخية مع قطع الدجاج ثم نبهّر بالملح.يضاف لمزيج الملوخية بالدجاج: مرق الدجاج، الماء المغلي، مكعب دجاج ماجي، عصير الليمون.نترك مزيج الملوخية بالدجاج على النار الهادئة لمدّة 45 دقيقة حتى تنّضج ثم نقدّمه مع الأرز.