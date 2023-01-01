مخاطر وأضرار استخدام المكياج منتهي الصلاحية: حان الوقت للتخلص من علبة المكياج القديمة!

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استخدام مكياج منتهي الصلاحية ينطوي على بعض المخاطر الصحية الهامة، وفيما يلي بعضها:



أضرار استعمال المكياج منتهي الصلاحية

كشف موقع هيلثي عن مخاطر استخدام المكياج منتهى الصلاحية والتي تشمل ما يلي:

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التهابات الجلد: المكياج منتهي الصلاحية قد يحتوي على بكتيريا وفطريات ضارة، مما قد يؤدي إلى ظهور طفح جلدي، حبوب، أو التهابات في البشرة.إصابة العيون: استخدام مساحيق العيون أو الكحل منتهي الصلاحية قد يسبب تهيج العينين وظهور التهابات خطيرة مثل الالتهاب القرنيّ.بشرةالعدوى: المكياج الفاسد قد يحتوي على بكتيريا ومسببات أمراض أخرى، مما يزيد خطر الإصابة بالعدوى الجلدية أو التهابات الجيوب الأنفية.التسمم: في بعض الحالات، قد يحتوي المكياج منتهي الصلاحية على مواد كيميائية سامة قد تسبب تسمما إذا تم امتصاصها عبر البشرة.تطور الحساسية: التعرض المتكرر للمواد الكيميائية الموجودة في المكياج الفاسد قد يؤدي إلى ظهور حساسية جلدية أو تفاقم الحساسية الموجودة مسبقًا.لذلك، من المهم التخلص من أي مكياج قد انتهت صلاحيته واستبداله بمنتجات جديدة ومأمونة. كما ينصح باتباع تعليمات الاستخدام بعناية والحرص على نظافة أدوات المكياج لتجنب المخاطر الصحية.