مخاطر فقدان الوزن لدى كبار السن المصابين بداء السكري

ويقدم التقرير أبرز الأسباب التى تجعل فقدان الوزن مفيدًا لمرضى السكر..
بشكل عام يتعرض معظم مرضى السكر لفقدان الوزن غير المبرر، خاصة كبار السن منهم، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots نتعرف على أسباب تعرض كبار السن لفقدان الوزن بسبب إصابتهم بمرض السكر.
أكد التقرير أنه عند إصابة أى شخص بمرض السكر وخاصة كبار السن فإن جسمه يواجه صعوبة فى استخدام الجلوكوز بالدم أو مستويات السكر من الطعام بشكل فعال بسبب عدم كفاية إنتاج الأنسولين، وبدون كمية كافية من الأنسولين لمساعدة الجلوكوز على دخول الخلايا للحصول على الطاقة يبدأ الجسم فى حرق الدهون والعضلات للحصول على الوقود، ما قد يسبب فقدان الوزن.
وفى حين أن فقدان الوزن يمكن أن يكون مفيدًا لمرض السكر إلا أن نهج فقدان الوزن يجب أن يكون آمنًا، حيث يمكن أن يكون فقدان الوزن الشديد أو المفاجئ ضارًا.
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