مخاطر صادمة.. شواء اللحم على الفحم قد يُهدد صحتك! إليك الطريقة الصحيحة لتجنبها



الطريقة الصحيحة لشواء اللحم الطريقة الصحيحة لشواء اللحم



أثبت العديد من الدراسات أن الشواء على الفحم يغير تركيبة اللحوم لتنتج مركبات قد تسبب السرطان، كما أن أدخنة الشواء التي تنتج من احتراق الفحم وتساقط الدهون عليه تحتوي على الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات التي قد تؤدي لـسرطان الرئة .



ومن العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان مادة تسمى أمينات هيتروسايكل أو HCAS تنتج من الطبخ على درجة حرارة عالية .. كما أن بعض الدراسات وجدت أن أكل اللحوم المحترقة خاصة لو كانت لحوما مصنعة مثل السوسيس يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس والبروستاتا .



كما يلجأ العديد من ربات البيوت إلى إشعال قطعة فحم وسط الطعام لإضفاء نكهة الشواء بالفحم للطعام الذي تم طهيه في الفرن أو على البوتاجاز، فتقوم بإشعال قطعة فحم، وتضعها على ورقة فويل وسط الطعام، مثل الكفتة وتغطية الطعام، ما قد يتسبب في نفس أضرار الشواء على الفحم حيث تتشبع الأطعمة بهذه الأدخنة بما تحتويه من سموم قد تضر بالصحة .

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الطريقة الصحيحة لشواء اللحم على الفحم؟مجموعة من الخطوات إذا قمنا بها نستطيع تجنب أضرار الشواء على الفحم ..أولا إعداد اللحوم قبل البدء في الشواء :حاول الاقلال من الجلد والدهون من اللحوم و الدجاج على قدر المستطاع .انقع اللحوم في الخل أو الليمون والملح لتحد من تأثير المواد المسرطنة وتعمل على تطرية نسيج اللحوم فلا يظل طويلا على الشواية ، ويمكن استخدام الأعشاب مثل الروزماري والفلفل والزعتر للتتبيل وافرك بها اللحوم، واترك اللحوم والدواجن منقوعة في التتبيلة مدة لا تقل عن ساعتين، أما الخضروات يمكن نقعها لمدة لا تقل عن ساعة.قم بتقطيع اللحوم قطعا صغيرة حتى تنضج ولا تستغرق وقتا طويلا على الفحم .يمكنك طهي اللحوم أولا على البوتاجاز أو في الفرن قبل وضعها على شواية الفحم حتى تتخلص من الدهون التي تتفاعل مع الفحم، وينتج منها الدخان الضار بالرئة.ثانيا : الشواية ...يفضل وضعها في الهواء الطلق وليس في أماكن مغلقة حتى لا تتشبع بأدخنة الفحم التي تحتوي على مركبات سامة ومضرة.يفضل استخدام الشواية المتعددة الطبقات حتى نضع الخضروات في الأسفل لتفصل بين اللحوم و الفحم لأن الخضروات لا تتغير مركباتها بالشواء على الفحم.يفضل استخدم الفحم النباتي وليس الحطب الصناعي.تأكد من اشتعال الفحم بشكل كامل قبل وضع اللحوم.ثالثا : عملية الشواء ..لا تغطي الشواية حتى يمكنك التخلص من أدخنة الفحم .قلب قطع اللحم باستمرار حتى ينضج.احرص على نضج اللحوم، فاللحوم غير الناضجة قد تتسبب في حدوث اعراض تسمم خاصة بالسالمونيلا.عند الانتهاء من الشواء يفضل وضع البقدونس أسفل اللحوم المشوية ليمتص الدهون والمركبات الضارة حيث يتميز البقدونس بقدرته الفائقة على ذلك ولا يستخدم لمجرد تزيين أطباق المشويات .حافظ على صحتك وصحة أولادك ... واستمتع بالشواء دون أضرار .