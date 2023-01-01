مخاطر الإفراط في تناول الطعام على صحة الكبد: عدوٌّ خفيٌّ يُهدّدُ وظائفَ حيويةً

تلعب عادات الأكل دورا حاسما في وظائف الكبد لأنها تؤثر بشكل مباشر على صحة العضو، ويدعم النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، وظائف الكبد من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة.
الإفراط في تناول الطعام وصحة الكبد
وبحسب ما نشر في موقع تايمز أوف إنديا، على العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والوجبات الغنية بالدهون إلى إجهاد الكبد، مما يؤدي إلى أمراض الكبد الدهنية ومضاعفات أخرى.
وأشار خبراء الصحة، إلى أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن، والبقاء رطبا، والحد من تناول الكحول هي المفتاح لتعزيز وظيفة الكبد المثلى ومنع الاضطرابات المرتبطة بالكبد، وتكمل التمارين المنتظمة عادات الأكل الصحية، مما يساهم في صحة الكبد ورفاهه بشكل عام.
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