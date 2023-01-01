مخاطرٌ خفية: تعرّف على مضاعفات مرض السكري وكيفية تجنبها



مرضى السكر مرضى السكر

مرض السكر أحد أهم وأبرز الأمراض المزمنة، واسعة الانتشار، والتى تصيب صاحبها بالكثير من الأعراض المرضية، ومن أهم أعراض مرض السكر الشائعة أن يعانى المريض من حالة شعور بالعطش، وكثرة التبول، وإخلال فى مستويات السكر فى الدم، فضلا الكثير من العلامات الأخرى.



وفقا لتقرير نشر فى موقع diabetes المعنى بصحة مرضى السكر وأمراضهم، فإن هناك الكثير من مضاعفات مرض السكر والتطورات لحالة المريض، خاصة بعد مرور فترة من الزمن على إصابته، هناك مضاعفات شائعة وأخرى نادرة الحدوث.



من أبرز مضاعفات المرض التى تظهر على مرضى السكر:

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الإصابة بمشكلات فى القدم، نتيجة اضطراب سريان الدورة الدموية وفقا لتأثير ارتفاع نسب السكر فى الدم، وهو ما يؤثر على حالة القدم وأعصابها، فضلا عن إمكانية الإصابة بمشكلة السكتة القلبية، وكذا السكتة الدماغية نظرا لتلف الأعوية الذى يصيب بعض مرضى السكر دون غيرهم.يمكن كذلك أن يصاب مريض السكر بمشكلة فى الكلى، وكذلك مرض اعتلال الكلى المعروف، لإن ارتفاع مستويات السكر فى الدم يؤثر وبشكل مباشر على قدرة الجسم على التخلص من سمومه، مما يؤدى إلى اضطراب الكلى والاخلال بوظائفها، أمراض الأعصاب ومشكلاتها أيضا قد تصيب مريض السكر وتسبب له الكثير من المشكلات والمضاعفات، خاصة الأعصاب الطرفية، كذلك تزيد أمراض الفم وأمراضه أيضا عند الإصابة بمرض السكر ويعتبر من أبرز مضاعفات هذا المرض الذى تختل فيه نسب السكر فى الدم.كيفية الوقاية من مضاعفات السكرفي تقرير آخر نشر في موقع diabinfo فإنه يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن يتجنب مريض السكر مضاعفات هذا المرض المزمن، بمجموعة من النصائح والفحوصات أهمها:ـ النظام الغذائى الصحى المتبع وتناول الطعام المناسب الذي لا يساعد على اختلال نسب السكر في الدم، والالتزام المنضبط به .ـ الاهتمام بقياس نسب السكر في الدم بشكل شبه يومى، وأية أعراض للإعياء أو أعراض فجائية لابد من التواصل مع الطبيب المختص .ـ الالتزام بدواء السكر الموصوف للمريض، دون الإخلال بمواعيده أو كمياته .ـ فحوصات أساسية كل ثلاثة أشهر، فحص الهيموجلوبين السكري، وفحص وزن الجسم ومحيط البطن، فحص مستوى ضغط الدم .فحوصات سنوية ضرورية، فحص دورى على القلب، فحص دورى على الفم، فحص دورى على الأعصاب وسلامتها خاصة الطرفية، قياس نسبة الدهون في الدم، واللجوء لمختص نفسي للفحص النفسى ومدى إمكانية الوقاية من الاكتئاب.