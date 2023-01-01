محمود العسيلي يرد على الفيديو المنتشر له في حفل زفاف بعد تصرف غير لائق من أحد الحضور

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صورة الخبر: محمود العسيلي يرد على الفيديو المنتشر له في حفل زفاف بعد تصرف غير لائق من أحد الحضور
محمود العسيلي يرد على الفيديو المنتشر له في حفل زفاف بعد تصرف غير لائق من أحد الحضور

رد الفنان محمود العسيلي بطريقة ساخرة على الفيديو المنتشر له من أحد حفلات الزفاف التي أحياها مؤخرا.

وجاء رد العسيلي عبر حسابه بموقع Twitter كاتبا: "دا واحد معزوم في فرح و كان غالبا معلي حبتين و راح قعد على الكرسي اللي انا باقف اغني عليه 😂".

كانت آخر أغنية طرحها عسيلي هي "بعدتي ومبعدتيش"، وتعد الأغنية الخامسة التي يطرحها منفردة، بعدما طرح خلال الفترة الأخيرة عدد من الأغنيات كان أخرهم الأغنية المصورة "فوقي" من كلماته بمشاركة الممثل شيكو، وألحان العسيلي وتوزيع علي فتح الله، وإخراج علاء خالد، ذلك بعدما قرراه بعدم طرح ألبومات كاملة، أما الثلاث أغاني السابقة، فهم "فرحة" و "يا ناس" و"أوعى تخاف".

المصدر: فى الفن

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