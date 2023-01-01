محمد هنيدي يسخر من حفل عيد ميلاد أحمد فهمي المفاجئ

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صورة الخبر: محمد هنيدي يسخر من حفل عيد ميلاد أحمد فهمي المفاجئ
محمد هنيدي يسخر من حفل عيد ميلاد أحمد فهمي المفاجئ

كعادته يحب الفنان محمد هنيدي مشاكسة صديقه الممثل أحمد فهمي، عبر حسابه في موقع Twitter.

كثيرا ما يكتب هنيدي ليمازح فهمي ويدور بينهما حوارا مضحكا.

هذه المرة هنأ هنيدي زميله فهمي بمناسبة عيد ميلاده، وكتب متمنيا له عاما سعيدا.

ويرد عليه فهمي ليشكره على تهنئته، ويؤكد له أنه كان يود دعوته لحضور "الحفل المفاجئ" لعيد ميلاده لكن لمعرفته بسفره في الخارج لم يدعوه.

لم يمر الأمر على هنيدي بسهولة فاستوقفه كلام أحمد عن الحفل المفاجئ، فكيف يدعوه إلى حفل من المفترض أنه لا يعرف عنه شيء، فسأله هنيدي كيف تكون مفاجأة.

ليرد فهمي ويقول هي كانت حفلة وهو يكتب أي شيء.

واختتم هنيدي حديثه معه بسؤاله إن كانت مفاجأة جيدة، ليرد عليه أحمد بصورة له من مسلسله "ريح المدام" وهو متفاجئ.
أحمد فهمي ممثل وكاتب سيناريو، بدايته في التمثيل كانت مع هشام ماجد وشيكو، إذ شكلا ثلاثيا ناجحا، إلى أن انفصلوا ليظهر أحمد بمفرده.

أما في كتابة الأفلام فقدم أحمد أفلاما ناجحة منها "كدة رضا" لأحمد حلمي، و"إتش دبور"، "و"فاصل ونعود"، وغيرها من الأفلام.

المصدر: فى الفن

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