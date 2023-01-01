محمد عبد المنعم ينفي توقيعه لـ موناكو ويؤكد استمراره مع الأهلي



محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم



كشف الإعلامى محمد الليثى عن استفسار خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق عن تفاصيل ما كتبه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أول من أمس ، الجمعة، وألمح خلاله لاقترابه من الرحيل عن النادي.



عبد المنعم أثار الجدل حول مستقبله في الأهلي ، بعدما نشر فيديو عبر صفحته على إنستجرام، خلال الاحتفال مع الجماهير بلقب أفريقيا وعلق عليه: "سأحمل دائما حبكم ودعمكم.. شكرا لكم على كل شيء".



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7: "عبد المنعم أكد لـ خالد بيبو أنه كان يشكر جمهور الأهلي على دعم الفريق في مباراة الترجي ، وعلى التشجيع المثالي للاعبين بشكل ساهم في تتويج المارد الأحمر في النهاية بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخ النادي ".

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و واصل محمد الليثى ان عبد المنعم كشف لـ خالد بيبو أنه لم يتفق مع نادي موناكو الفرنسي على الرحيل في الموسم المقبل كما ذهبت بعض التقارير الإعلامية الفرنسية ، موضحاً أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.وشدد محمد الليثى على أن عبد المنعم مطلوب بالفعل من عدة أندية أوربية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا لكن الأمر لم يصل لدرجة الاتفاق ، موضحاً أن عقد اللاعب مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل لذا لن يرحل إلا عن طريق الأهلي.