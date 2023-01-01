محمد صلاح يتصدر قميص ليفربول الجديد: هل يُبشر بمستقبل واعد للاعب في "أنفيلد"؟

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شارك النجم المصري محمد صلاح الخميس، في حملة ترويجية لقمصان ليفربول للموسم المقبل ما عزز التكهنات باستمرار الفرعون مع فريقه.



وأثيرت تكهنات حول مستقبل صلاح وانتقاله للدوري السعودي، خصوصا بعد مشادة كلامية مع المدرب يورغن كلوب، الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي،











لكن موقع "ذا أثليتيك" أكد استمرار الهداف المصري في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد المنتظر أرنه شلوت.



وأعلن ليفربول بشكل رسمي عن طقم الريدز للموسم المقبل (2024-2025)، المستحوى من عام 1984، عندما حقق ليفربول دوري دوري أبطال أوروبا على حساب نادي روما.











ونشر ليفربول صورا للاعبي الفريق مرتدين القمصان للموسم الجديد، وكان من بينهم صلاح الذي يتبقى عام في عقده مع "الريدز". وظهر صلاح في البوسترات الدعائية لقميص الفريق منفردا ومع زملائه في الإعلان الجماعي.

