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محمد صديق: اللعب في الأهلي غلطة ندمان عليها

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صورة الخبر: محمد صديق
محمد صديق

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق خلال برنامج اللعيب عبر صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال محمد صديق:" النادي الأهلي يصنع تاريخ أي لاعب ولكن ندمت أن فكرت ألعب للأهلي ".

وعلى صعيد آخر، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي تواصل مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاستطلاع رأيه حول انضمام الدوليين لمعسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الجاري.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سيلتزم بقرار كولر، وحال طلبه الإبقاء عليهم وانضمامهم في موعد الأجندة الدولية يوم 1 سبتمبر المقبل، سيتم رفض إرسالهم إلا في هذا الموعد".

وأضاف أمير هشام: "حال تهاون كولر في رحيل اللاعبين قبل موعد الأجندة الدولية، سيتم الموافقة على إرسال اللاعبين في الموعد الذي حدده حسام حسن المدير الفني وهو 28 أغسطس الجاري".

المصدر: قناة النهار

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