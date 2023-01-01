محمد صبحي يراهن على «ندى ماهر» فى غزل البنات

قدم الفنان الكبير محمد صبحي موهبة فنية جديدة من خلال مسرحيته الجديدة التي يتم عرضها حاليًا على مسرح «مدينة سنبل».
وتجسد ندى ماهر الوجه الجديد، دور الفنانة ليلى مراد خلال أحداث المسرحية، حيث تؤدى أغانيها بصوتها.
وأشاد صبحي بموهبتها مؤكدا أنه يراهن عليها لذا قدمها فى دور كبير لأول مرة لها كبطلة للمسرحية، وأنه ظل يختبر قدراتها الفنية قبل إعطائها الفرصة أثبتت جدارتها بالدور وأثبتت بعدها نجاحها من خلال العروض التي قدمت حتى الآن.
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