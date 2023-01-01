محمد صبحي يتذكر زوجته الراحلة في عيد زواجهما بكلمات مؤثرة

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صورة الخبر: محمد صبحي يتذكر زوجته الراحلة في عيد زواجهما بكلمات مؤثرة
محمد صبحي يتذكر زوجته الراحلة في عيد زواجهما بكلمات مؤثرة

يمر 45 عاماً على ذكرى زواج الممثل محمد صبحي وزوجته نفين رامز التي رحلت منذ شهور عديدة، وكانت تجمعهما علاقة حب قوية.

ونشر صبحي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي Facebook صورة تجمعه بزوجته وكتب: "حبيبتي نيفين زوجتي وأمي وابنتي، عيد جوازنا اقترب ١٣ نوفمبر عيد جوازنا ال ٤٥، انا سأحتفل به بطريقتي بعد ان ذهبتي، ولكن انتي معي دائماً اراكي في أبناءك واحفادك خير ما قدمتي لي، اراكي في كل مكان ولكن لم اشاهدك في الصف الاول في افتتاح المسرح وهذا ما كسرني وأظلم جزءاً كبيرا داخلي".

وتابع محمد صبحي، "حبيبتي انتظر لقاءك، وعارف ردك لما اقولك عايزة ايه هدية؟ حتقولي: صبحي خليك في شغلك ده هديتي، بحبك".

يشار إلى أن السيدة نيفين رامز زوجة محمد صبحي توفيت يوم 6 ديسمبر الماضي بعد صراع مع المرض.

المصدر: فى الفن

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