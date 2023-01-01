محمد رمضان يستعرض عضلاته.. يوجه هذه الرسالة

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محمد رمضان يستعرض عضلاته.. يوجه هذه الرسالة

وجه محمد رمضان رسالة شديدة اللهجة لمنع يعتبرهم اعدائه، ونشر صورته عبر موقع Instagram، وهو يستعرض عضلاته وكتب "إن استطاعوا إيقاف عقارب الساعة .. لن يستطيعوا إيقاف نجاحي".

في سياق أخر يصور حاليا محمد رمضان مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "الديزل" الذي يجمعه مع ياسمين صبري، وهنا شيحة وياسمين صبري و كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد ثروت وشيماء سيف وتامر هجرس، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

المصدر: فى الفن

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