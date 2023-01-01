

محمد رمضان يرد على شيكابالا بعد تغريدة "رفاعي الدسوقي" محمد رمضان يرد على شيكابالا بعد تغريدة "رفاعي الدسوقي"

حرص الفنان محمد رمضان، على الرد على لاعب كرة القدم محمود عبد الرازق (شيكابالا)، بعد استعانته بمقولته "رفاعي الدسوقي ماماتش" على حسابه الخاص على تويتر. وكتب رمضان على حسابه بموقع تويتر: "من غيرك مش هتكمل يا واد عمي.. مبروك شيكا". وانهالت التعليقات على حساب الفنان محمد رمضان من الجمهور الذي تفاعل مع رد رمضان على شيكابالا.



وكان شيكابالا كتب على حسابه بتويتر، "رفاعي الدسوقي ماماتش"، وذلك عقب انتهاء المباراة مصر وغانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم وإحرازه هدفا في مرمى غانا.

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