محطة جديدة لـ سفاح التجمع.. اعرف الحكاية

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محطة جديدة في قضية سفاح التجمع تشهدها المحاكم، حيث تنظر محكمة استئناف القاهرة طلب هيئة دفاع سفاح التجمع برد هيئة محكمة الجنايات بكامل أعضائها.

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تفاصيل وتطورات جديدة في قضية سفاح التجمعوتنظر محكمة استئناف القاهرة، بعد قليل، الطلب المقدم من هيئة دفاع سفاح التجمع برد هيئة محكمة الجنايات بكامل أعضائها بعد أن تقدم الدفاع بالطلب خلال الجلسة قبل الماضية.وإذا جاء رد محكمة استئناف القاهرة بقبول طلب دفاع سفاح التجمع، يتم تغيير هيئة المحكمة الحالية التي تنظر القضية وتعاد جلسات محاكمته من البداية، وفي حالة رفض رد المحكمة تستمر هيئة المحكمة الحالية في نظر قضية سفاح التجمع حتي تصدر حكمها، ويجوز الاستئناف عليه أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة.الحالات والأسباب التي يتم فيها رد الهيئات القضائية قانونًا:1- إذا كان للقاضى أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.2- إذا كان هناك بين القاضى وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.3- إذا كان خطيباً لأحد الخصوم.4- إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه.5- إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية.6- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة.7- إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.8- إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين، أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.تطورات رد هيئة محكمة سفاح التجمعيأتي رد المحكمة بالقبول لدى محكمة الاستئناف إذا قدم دفاع المتهم أسباب ودفوع وجيه وذات قيمة تستدعي رد المحكمة، وبالتالي تقرر محكمة الاستئناف التابع لها محكمة الجنايات قبول الرد واختيار دائرة أخرى غير التي نظرت القضية من قبل.أما إذا لم يقدم دفاع سفاح التجمع أسباب منطقية أو معقولية للمحكمة، ساعتها ترفض محكمة الاستئناف الرد وتقضي باستمرار نظر دائرة المحكمة الحالية في نظرها حتى صدور الحكم في قضية سفاح التجمع.