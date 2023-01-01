محرك «LEAP» يؤخر إنتاج طائرة «A320neo»



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تعاني شركة إيرباص، من نقص في الأجزاء الرئيسية للمحرك الذي يعمل على تشغيل عائلة طائرات A320NEO الأكثر مبيعًا، وهي النكسة التي لعبت دورًا في قيام صانع الطائرات مؤخرًا بخفض أهداف الإنتاج.

قد يعجبك أيضا...

وتتركز المشكلة على عدد غير طبيعي من شفرات التوربينات عالية الضغط التي لا تفي بالمواصفات، مما أدى إلى نقص في المكون لتصنيع المحركات الجديدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.واكتشفت شركة CFM International، وهي مورد محركات لطائرة إيرباص A320، مؤخرًا مشكلة في أجزاء محرك Leap وأخطرت إيرباص، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن تفاصيل النتائج خاصة.وأدى العرض المحدود للشفرات التي تلبي المواصفات إلى الحد من إنتاج محرك LEAP1A، مما حرم إيرباص من مكون رئيسي لطائرتها الأكثر شعبية. أقرت شركة GE Aviation، الشريكة في مشروع CFM المشترك مع Safran SA، هذا الأسبوع بأنها لم تتمكن من إنتاج المحرك بالأعداد المطلوبة.خفض الأهدافوخفضت شركة إيرباص الشهر الماضي هدف التسليم السنوي، مشيرة إلى نقص المكونات من المحركات إلى الكبائن والمقاعد، كما أرجأت هدفها المتمثل في إنتاج 75 طائرة A320 ذات الممر الواحد شهريًا لمدة عام إلى عام 2027.وقال شخص آخر، إن مشكلات المكونات التي تؤثر على إمدادات محرك Leap كانت أحد أسباب خفض التوقعات.وتتوقع GE الآن زيادة إنتاج Leap بنسبة 5? على الأكثر هذا العام، مما يمثل المرة الثانية التي تخفض فيها الشركة توقعاتها للمحرك لعام 2024.وكانت GE قد توقعت نموًا يصل إلى 25? في عرض يوم المستثمرين في مارس.وقال خبراء، إن المشكلة لا تؤثر على المحركات التي دخلت الخدمة، فيما رفضت GE التعليق بخلاف إعلانات المحرك عندما أصدرت تقرير أرباحها هذا الأسبوع، ولم تقدم إيرباص أي تعليق إضافي.وكان فقدان العمال المهرة أثناء جائحة فيروس كورونا، أحد أكبر الضغوط على موردي صناعة الطيران.وقال الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لاري كولب، إن الصناعة لم تخسر أشخاصًا فقط أثناء كوفيد بل فقدت أيضًا "كمية هائلة من الخبرة"، مما أجبر الشركات على إعادة بناء مجموعة المواهب الخاصة بها. وأضاف كولب هذا الأسبوع، أن الشركة أرسلت أكثر من 500 شخص إلى الموردين لدعمهم.التحديات المستمرةوتسلط مشكلة محرك Leap الجديد الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه مصنعي الطائرات، وهم يسعون إلى زيادة الإنتاج وتصفية تراكم الطلبات المتزايد.ولدى إيرباص أكثر من 7000 طائرة A320neo قيد الطلب، وقد تم اختيار محركات LEAP من قبل 66? من العملاء، بينما اختار الباقون محرك GTF من Pratt & Whitney.كما واجه المحرك مشكلات في الجودة مع المكونات التي قد تفشل مبكرًا، مما يؤدي إلى توقف مئات طائرات A320neo مؤقتًا على مدى السنوات القليلة المقبلة.والمحركات النفاثة أكثر عرضة للفشل في الطائرات الأحدث، مثل A320neo، لأنها تولد المزيد من الحرارة لتحقيق كفاءة أفضل في استهلاك الوقود، وهذا بدوره يتطلب دورات صيانة أقصر من الموديلات القديمة، مثل CFM56، محطة الطاقة الأكثر استخدامًا في العالم.تصاميم جديدةوبشكل منفصل، تعيد CFM تصميم شفرات التوربينات عالية الضغط كجزء من حزمة من التدابير لمساعدة محطات الطاقة على التعامل بشكل أفضل مع البيئات الرملية والقاسية، وقالت الشركة هذا الأسبوع، إنها ستطرح الترقية بحلول نهاية العام.وتستخدم طائرة بوينج 737 ماكس المنافسة أيضًا محرك LEAP، وقد أنتجت الشركة الأمريكية طائراتها بمعدل أقل بكثير من إيرباص، لأن بوينج قللت من وتيرة العمل في مصانعها لإصلاح عيوب التصنيع.