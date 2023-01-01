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محافظة القاهرة: إعلان نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال مساء اليوم

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رياض الأطفال


أكدت محافظة القاهرة أن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025، سيتم الإعلان عنها اليوم الاحد فى تمام الساعة السادسة مساء.


وفى السياق كان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2024/ 2025 بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.
وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الاماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

المصدر: youm7

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