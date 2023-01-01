"مجموعة نيو للفضاء " تفوز بتقديم خدمة رصد فضائي

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فازت مجموعة نيو للفضاء بمنافسة الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض، يتيح إنشاء وتشغيل منصة إلكترونية لجمع ومعالجة بيانات الرصد الفضائي للأرض الواردة من الأقمار الصناعية كصور مراقبة المعالم والظواهر الطبيعية للأرض، والتلوث البيئي، والطقس.

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التصريح يهدف لتمكين القطاع الخاص من إنشاء وتطوير خدمات الرصد الفضائيوأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن التصريح يهدف لإيجاد البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص من إنشاء وتطوير خدمات الرصد الفضائي للأرض، والأعمال الناشئة فيه، وتحفيز إسهامه في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عبر تطوير منتجات فضائية ذات قيمة مضافة.وستكون المنصة ممكنًا وسوقًا رقميًا، كما تهدف إلى الربط بين مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض ومقدمي خدمات القيمة المضافة الذين يستهدفون تطوير ومعالجة البيانات وتحويلها إلى برامج، ومنتجات فضائية ذات قيمة مضافة.كما ستمكن المنصة المستفيدين من القطاعين العام والخاص من الحصول على بيانات الرصد الفضائي المعالجة التي ستخدم عدة تطبيقات في قطاعات مختلفة مثل الزراعة، والبيئة، والنقل، والتخطيط الحضري، وغيرها.وطرحت الهيئة وثيقة "طلب الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض"، وأتاحت الفرصة للراغبين بالمنافسة في أبريل الماضي، وحددت 7 يوليو 2024 موعدًا نهائيًا لاستلام الطلبات.وعلى إثر ذلك استلمت الهيئة طلبات المرشحين، ومن ثم اختيار مجموعة نيو للفضاء فائزًا بالتصريح وفق آلية التأهيل والتقييم المذكورة في الوثيقة المشار إليها آنفًا، ويأتي ذلك ضمن جهودها في تمكين الأنشطة الفضائية وتحفيز الاستثمارات في قطاع الفضاء، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.