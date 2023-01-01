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مجموعة أحرف قد تتسبب في عطل موبايلك ‏iPhone .. احذر منها

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صورة الخبر: ‏iPhone
‏iPhone

لاحظ أحد الباحثين الأمنيين أن أجهزة أيفون يمكن أن تتوقف عن العمل إذا كتبت مجموعة خاصة من الأحرف، أربعة على وجه الدقة، حيث يمثل هذا الخطأ مشكلة ولأنه يحدث عن طريق كتابة الأحرف، يجب أن يكون الأشخاص على دراية بكيفية تسبب ذلك في تعطل أجهزتهم أيضًا.

يتعطل آيفون بسبب هذه الأحرف
إذن ما هي هذه الشخصيات الأربعة التي يمكن أن تكون ضارة لمستخدمي iPhone؟ قال الباحث إنه إذا كتبت – فإن علامتي الاقتباس المزدوجتين مع نقطتين (""::) جيدتان بما يكفي لتعطل جهاز آيفون الذي يُعرف أيضًا باسم Springboard.

هل يحتاج هذا الخطأ إلى اهتمامك الفوري؟
في بعض النواحي، نعم، خاصة إذا كنت تخطط لكتابة هذه الأحرف معًا في شريط البحث الخاص بجهاز ايفون، ومع ظهور كل هذه التقارير للعامة، قد تراقب الشركة الأمر وتضمن حصول مستخدمي آيفون على حل لمشكلة التعطل.
ويأمل أن يقدم تحديث iOS التالي حلاً لذلك نقترح عليك مراقبة النافذة المنبثقة التي تنبهك بشأن تحديث جديد من Apple.

المصدر: اليوم السابع

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