مجمع التحرير: لا للبيع.. شراكة وتطوير لاستثمار تاريخي



مجمع التحرير مجمع التحرير

قالت وزير التخطيط المصرية هالة السعيد ردا على ما أثير عن فكرة بيع الأصول وعدم تأجيرها بشكل استثماري، إن مصر لن تبيع أصول الدولة بل سيتم طرحها كحق انتفاع.



وأوضحت في جلسة لمجلس الشيوخ المصري: "نحن لم نبيع وأنا لست رئيسة اللجنة السيادية الخاصة بهذا الأمر، لكن للتوضيح لم يتم البيع بل يتم طرح الأصول للمنفعة العامة وقد تم طرح مجمع التحرير كحق انتفاع".



وواصلت: هناك مباني فنادق نريد فيها شراكة، حيث هذه الفنادق لم يتم تطويرها ما انعكس على وضعها الإنشائي بالتدهور، وكذلك انعكس على سعر الغرفة، لذا يتم البحث عن شريك بنسبة تصل للنصف، مشددة على أن الحكومة لم تتخارج بل ما يتم زيادة رأس المال.

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وأشارت هالة السعيد إلى أنه يتم اختيار الكوادر البشرية، موضحة أن قضية السكان قضية محورية والارتقاء بخصائص السكان حتى يكون المواطن منتج ولديه مهارات.وحسب تصريحات صحفية سابقة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي حول مجمع التحرير، قالت إنه سيتم استغلاله، من خلال تنفيذ فندق وشقق فندقية، بالإضافة إلى مكاتب تجارية، ومجمع ترفيهي، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، للاستفادة القصوى من المبنى العريق من خلال فرص عمل جديدة للشباب وتنشيط السياحة بالمنطقة مع تحقيق عوائد دولارية.وتتم إعادة تطوير وتأهيل مجمع التحرير، بالتعاون مع تحالف أمريكي إماراتي متخصص في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية؛ لتحقيق أكبر استفادة من تلك المباني العريقة ذات المواقع الاستراتيجية.