مجمع التحرير: لا للبيع.. شراكة وتطوير لاستثمار تاريخي

قالت وزير التخطيط المصرية هالة السعيد ردا على ما أثير عن فكرة بيع الأصول وعدم تأجيرها بشكل استثماري، إن مصر لن تبيع أصول الدولة بل سيتم طرحها كحق انتفاع.
وأوضحت في جلسة لمجلس الشيوخ المصري: "نحن لم نبيع وأنا لست رئيسة اللجنة السيادية الخاصة بهذا الأمر، لكن للتوضيح لم يتم البيع بل يتم طرح الأصول للمنفعة العامة وقد تم طرح مجمع التحرير كحق انتفاع".
وواصلت: هناك مباني فنادق نريد فيها شراكة، حيث هذه الفنادق لم يتم تطويرها ما انعكس على وضعها الإنشائي بالتدهور، وكذلك انعكس على سعر الغرفة، لذا يتم البحث عن شريك بنسبة تصل للنصف، مشددة على أن الحكومة لم تتخارج بل ما يتم زيادة رأس المال.
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