مجانا للنساء وباشتراك شهري كبير للرجال.. "Telegram" تطلق خدمة جديدة للتعارف

أطلق تطبيق "تلجرام" خدمة TON Dating الجديدة من خلالها يستطيع المستخدمون التعارف عبر التطبيق.
وقال القائمون على التطبيق إن الخدمة الجديدة متاحة لجميع مستخدمي التطبيق اعتبارا من 18 يونيو الجاري، ويمكن دفع اشتراكاتها عبر خدمات TON للدفع الإلكتروني التي يوفرها التطبيق.
وقال فلاديمير ماخوف، المسؤول عن مشروع الخدمة: "الميزة الرئيسية في الخدمة الجديدة هي أنظمة الحماية التي لن تسمح للروبوتات والمحتالين والمستخدمين المجهولين من الوصول إلى حسابات المستخدمين".
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