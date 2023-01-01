مجانا للنساء وباشتراك شهري كبير للرجال.. "Telegram" تطلق خدمة جديدة للتعارف

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أطلق تطبيق "تلجرام" خدمة TON Dating الجديدة من خلالها يستطيع المستخدمون التعارف عبر التطبيق.

وقال القائمون على التطبيق إن الخدمة الجديدة متاحة لجميع مستخدمي التطبيق اعتبارا من 18 يونيو الجاري، ويمكن دفع اشتراكاتها عبر خدمات TON للدفع الإلكتروني التي يوفرها التطبيق.

وقال فلاديمير ماخوف، المسؤول عن مشروع الخدمة: "الميزة الرئيسية في الخدمة الجديدة هي أنظمة الحماية التي لن تسمح للروبوتات والمحتالين والمستخدمين المجهولين من الوصول إلى حسابات المستخدمين".

وأضاف: "الخدمة فيها برمجيات تحقق معقدة للغاية مماثلة لتلك المستخدمة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت".

وأردف: "سعينا إلى إنشاء بيئة آمنة وحصرية للتواصل بين الأشخاص الحقيقيين على تلجرام."

وأكد ماخوف أن الخدمة ستكون مجانية بالنسبة للنساء، أما الرجال فيمكنهم الاستفادة منها مقابل اشتراك شهري قدره 2500 نجمة في تلجرام (نحو 5700 روبل في الشهر)، ومن خلال الخدمة سيكون بإمكان المستخدمين تبادل الهدايا وشراء المكافآت المختلفة، وجميع هذه العمليات ستتم باستخدام العملات الرقمية Telegram Stars التي ظهرت مؤخرا في "تلجرام"، والتي يمكن الحصول عليها عبر خدمات TON للدفع الإلكتروني.

المصدر: بوابه الاهرام

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