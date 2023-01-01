مثل المحلات.. طريقة عمل حلقات البصل المقرمش



حلقات البصل المقرمش حلقات البصل المقرمش



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة مثل المطاعم..



المقادير:

‏-1 كوب دقيق ابيض

‏-3 بصل مقطع دوائر

‏-2 بيض مخفوق

‏-¼ معلقة صغيرة ملح

‏-¼ معلقة صغيرة فلفل اسود

‏-زيت للقلي

الطريقة:

نحمي الزيت في قدر على درجة حرارة متوسطة.

نغمس دوائر البصلِ في البيض ثم نغمسها مباشرة في الدقيق.

نضع دوائر البصل المغمسة في الزيت الحامي ونتركها لمدةِ 4 دقائق تقلى حتى يتغير لونها.

نزيل الحلقات من الزيت ونرش عليها الفلفل الأسود والملح ونقدمها ساخنة.

نستطيع أن نغمسَ حلقات البصل بالبقسماط لنحصل على حلقات مقرمشة أكثر.





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طريقة أخرى..طريقة التحضيرقشري البصل وقطعيه إلى شرائح دائرية رفيعة ثم افصلي حلقات البصل عن بعضها البعض. ضعي كمية الدقيق والنشاء والملح والفلفل الأسود والبابريكا الحلوة معًا وقلبي المكونات الجافة حتى تختلط تمامًا. اخفقي البيض مع رشة صغيرةٍ من الملح وافردي كمية البقسماط في وعاء مسطح. ضعي حلقات البصل في وعاء مجوف ووزعي كمية الحليب البارد عليها وقلبي المكونين جيدًا. ارفعي حلقات البصل وضعيها في الدقيق المطحون والمطيبات حتى تتغلف بطبقة أولية. مرري حلقات البصل في البيض المخفوق ثم ضعيه في البقسماط حتى تتغلف بطبقة ثانية. صفي حلقات البصل المغلفة في طبق مسطح ثم غلفيه بورق التغليف واحفظيه في الثلاجة مدة ساعة كاملة. سخني الزيت النباتي ثم ضعي حلقات البصل واتركيها تتحمر وتتغلف بطبقة مقرمشة وتكتسب لونًا ذهبيًا. ضعي حلقات البصل على ورق نشاف حتى يمتص الفائض من الزيت ثم صفيها في طبق التقديم وقدميها مع صلصة المايونيز والكاتشب.