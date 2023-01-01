متى مولد النبي 2024 شرعًا؟.. الإفتاء توضح التاريخ الصحيح وحكم الاحتفال به



مولد النبي 2024 مولد النبي 2024

يكثر البحث عن موعد مولد النبي 2024، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024؛ لتحسم برؤيتها الموعد الصحيح لـ مولد النبي 2024، وفي السطور التالية نوضح موعد مولد النبي 2024 فلكيًا وشرعيًا.

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موعد مولد النبي 2024أعلن معهد الفلك التابع لوزارة التعليم العالي، موعد ميلاد هلال شهر ربيع الأول 1446 فلكيًا، وذلك بكشفه أنه سيكون بعد حدوث الاقتران مباشرة الساعة الثالثة و57 دقيقة بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي الثلاثاء 3 سبتمبر المقبل وهو يوم رؤية الهلال.أوضح المعهد، خلال بيان له، أنه سيظل في سماء مدينتي مكة والقاهرة لمدة 21 دقيقة وفي باقي محافظات مصر لمدة تتراوح ما بين 20 و21 دقيقة، وفي غالبية الدول العربية لمدة تتراوح ما بين 15 و27 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول 1446 هجرية، الأربعاء 4 سبتمبر؛ وعلى ذلك يوافق مولد النبي 2024 فلكيا الثلاثاء 16 سبتمبر 2024 - 12 ربيع الأول 1446.متى ولد النبي محمد؟رأى العلماء أن النبي- صلى الله عليه وسلم-، ولد في شهر ربيع الأول في عام الفيل وكان ذلك يوم الاثنين، وذكر علماء أن مولد النبي بالميلادي 20 إبريل ، و ميلاد النبي رحمة للعالمين، وعلينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده.اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أن ميلاد الرسول في شهر ربيع الأول، ووافق ذلك يوم الثاني والعشرين من شهر نيسان أبريل عام 572 ميلادية.واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين.الاحتفال بمولد النبي 2024دَرَجَت الأمة الإسلامية منذ القرن الرابع والخامس من غير نكير على الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام والصيام والقيام وتلاوة القرآن والأذكار، ومن ذلك أنهم يقومون بقراءة المولد، وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نصَّ على ذلك المؤرخون؛ كالحافظ ابن الجوزي وابن دِحية وابن كثير وابن حجر والسيوطي وغيرهم كثير، رحمهم الله تعالى.ونصَّ جماهير العلماء سلفًا وخلفًا على مشروعية قراءة المولد النبوي الشريف، وقد ألَّف في استحباب ذلك كثير من العلماء والمحدثين والفقهاء، بَيَّنُوا بالأدلة الصحيحة استحبابَ هذا العمل ومشروعيته؛ حتى إنهم ألفوا كثيرًا من الموالد التي تروي قصة مولده الشريف وقدومه المنيف من أوله إلى آخره.شراء حلوى المولد النبويكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، حكم شراء الحلوى وتبادلها بين الناس فى المولد النبوي4، مؤكدًا خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنَّ الفتوى مستقرة على أنَّ الاحتفال بميلاد النبي مشروع، ولو لم يفعل النبي، فليس كل ما تركه النبي منهيًّا عنه.وأضاف المفتي السابق أن شراء الحلوى وأكلها والتهادي بها أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مباح شرعًا، ويدخل في باب الاستحباب من باب السَّعة على الأهل والأسرة في هذا اليوم العظيم.وتابع المفتي السابق، لا نريد أن نحجر على القلوب في فرحتهم بالنبي، ويجب ألا نلتفت لمن يغبش على الناس ويعكر فرحتهم بميلاد النبي.أدعية المولد النبوي الشريفاللَّهُمَّ صَلِّ وَسُلِّمَ عَلَى عبْدِكَ ونبيِّكَ وحبيبِكَ سيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى إخْوَانِهِ، وآَلِهِ، صَلَاةً وسَلَامًا نَقْرَعُ بِهِمَا أَبْوَابَ جِنَانِكَ، ونَسْتَجْلِبُ بِهِمَا أَسْبَابَ رِضْوَانِكَ، وَنُؤَدِّي بِهِمَا بَعْضَ حَقِّهِ عَلَيْنَا، بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ، آمِينَ.اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وَهَبَ لَنَا اللَّهُمَّ مِنْ رِزْقِكِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ، مَا تَصُونُ بِهِ وُجُوهَنَا عَنْ التَّعَرُّضِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَاجْعَلْ لَنَا اللَّهُمَّ إِلَيْهِ طَرِيقًا سَهْلًا، مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا مِنَّةٍ، وَلَا تَبِعَةٍ، وَجَنِّبْنَا. اللَّهُمَّ الْحَرَامَ حَيْثُ كَانَ، وَأَيْنَ كَانَ، وَعِنْدَ مَنْ كَانَ، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَاقْبِضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ، وَاصْرِفْ عَنَّا قُلُوبَهُمْ، حَتَّى لَا نَتَقَلَّبَ إِلَّا فِيمَا يُرْضِيكِ، وَلَا نَسْتَعِينَ بِنِعْمَتِكِ إِلًّا فِيمَا تُحِبُّ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.اللهم صلِّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تُنْجيِنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتُفَرِّجُ بها عنَّا جميعَ الكُرُبات، وتَقضِي لنَا بها جميعَ الحاجات، وتُطَهِّرُنَا بها مِن جميعِ السيئات، وتَرفَعُنا بها عندكَ أَعلَى الدرجات، وتُبَلِّغُنَا بها أَقْصَى الغاياتِ مِن جميعِ الخيراتِ في الحياةِ وبعد المماتِ يا رب العالمين.