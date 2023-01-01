متى تنخفض درجة الحرارة؟.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية
أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعاتها عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الستة أيام المقبلة، متوقعة أن يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى حول 36 درجة .
الأرصاد توضح الظواهر الجوية
وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود نشاط للرياح وارتفاع نسبة الرطوبة، إضافة إلى الشبورة المائية الخفيفة في الصياح الباكر، كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس الحار إلى منتصف سبتمبر المقبل على الأنحاء كافة.
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وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، إن درجة الحرارة بدأت تنكسر أثناء الليل، وتزيد رطوبة النهار، وقد تكون بداية تكون الشبورة المائية بحري. وأعلن أنه يتبقى 30 يومًا وينتهي فصل الصيف، ويبدأ الخريف الانتقالي ثم بعده فصل الشتاء .
وعن حالة الطقس اليوم الخميس، توقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.
وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 36 26
العاصمة الادارية 36 26
6 اكتوبر 37 25
بنهـا 36 25
دمنهور 35 24
وادى النطرون 35 25
كفر الشيخ 35 25
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 36 25
طنطا 34 25
دمياط 32 24
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 38 24
السويس 37 25
العريش 33 24
رفح 33 24
رأس سدر 39 25
نخل 37 21
كاترين 31 18
الطور 39 27
طابا 38 28
شرم الشيخ 41 31
الاسكندرية 33 25
العلمين 32 24
مطروح 32 23
السلوم 33 24
سيوة 41 26
رأس غارب 39 29
الغردقة 41 29
سفاجا 40 28
مرسى علم 40 29
شلاتين 43 30
حلايب 38 29
أبو رماد 39 29
رأس حدربة 37 28
الفيوم 38 25
بني سويف 38 25
المنيا 39 23
أسيوط 40 24
سوهاج 41 26
قنا 43 27
الأقصر 43 28
أسوان 44 29
الوادى الجديد 43 29
أبوسمبل 42 30
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