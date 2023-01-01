متى تنخفض درجة الحرارة؟.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة طقس الـ6 أيام المقبلة



الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعاتها عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الستة أيام المقبلة، متوقعة أن يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى حول 36 درجة .

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الأرصاد توضح الظواهر الجويةوتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود نشاط للرياح وارتفاع نسبة الرطوبة، إضافة إلى الشبورة المائية الخفيفة في الصياح الباكر، كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس الحار إلى منتصف سبتمبر المقبل على الأنحاء كافة.وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، إن درجة الحرارة بدأت تنكسر أثناء الليل، وتزيد رطوبة النهار، وقد تكون بداية تكون الشبورة المائية بحري. وأعلن أنه يتبقى 30 يومًا وينتهي فصل الصيف، ويبدأ الخريف الانتقالي ثم بعده فصل الشتاء .وعن حالة الطقس اليوم الخميس، توقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 36 26العاصمة الادارية 36 266 اكتوبر 37 25بنهـا 36 25دمنهور 35 24وادى النطرون 35 25كفر الشيخ 35 25المنصورة 35 24الزقازيق 36 25شبين الكوم 36 25طنطا 34 25دمياط 32 24بورسعيد 33 25الإسماعيلية 38 24السويس 37 25العريش 33 24رفح 33 24رأس سدر 39 25نخل 37 21كاترين 31 18الطور 39 27طابا 38 28شرم الشيخ 41 31الاسكندرية 33 25العلمين 32 24مطروح 32 23السلوم 33 24سيوة 41 26رأس غارب 39 29الغردقة 41 29سفاجا 40 28مرسى علم 40 29شلاتين 43 30حلايب 38 29أبو رماد 39 29رأس حدربة 37 28الفيوم 38 25بني سويف 38 25المنيا 39 23أسيوط 40 24سوهاج 41 26قنا 43 27الأقصر 43 28أسوان 44 29الوادى الجديد 43 29أبوسمبل 42 30