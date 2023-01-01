متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الإسرائيلية في المكسيك | فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الإسرائيلية في المكسيك | فيديو

صورة الخبر: متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الإسرائيلية
متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الإسرائيلية

أظهرت مقاطع فيديو مُتداولة قيام متظاهرين مُتضامنين مع الفلسطينيين في العاصمة المكسيكية بإشعال النار في أجزاء من مبنى السفارة الإسرائيلية.

وقال مُتداولو المقطع إن تصرف المتظاهرين جاء ردًا على "إحراق الفلسطينيين داخل الخيام في رفح"، فيما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة.

وتجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي الثلاثاء حاثين حكومة بلادهم على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وحمل المتظاهرون الإعلام الفلسطينية وردّدوا شعارات مؤيدة لفلسطين، مُعبرين عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة، خاصة رفح بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة عليها.

وطالبوا الحكومة "بالاعتراف بفلسطين دولة تتمتع بكافة الحقوق".

ومع تطور التظاهرة، حاول المتظاهرون إزالة بعض الحواجز حول السفارة، مما أدى إلى مواجهات مع الشرطة.

وقال أحد المتظاهرين ويُدعى جيلبرتو جارسيا مورا: "من المروع أن يستمر هذا الأمر، وأن تستمر الولايات المتحدة في الموافقة عليه، وأن تظل أوروبا صامتة، هذه هي وحشية حضارتنا الحالية، الحضارة التي تحكمنا وتحكم العالم اليوم".
وقالت نورا ماريانا فيدال، وهي متظاهرة أخرى: "أنا لدي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لذلك لا أريده أن يعيش في عالم أشعر فيه بالخجل من كوني إنسانة".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الإسرائيلية في المكسيك | فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
73322

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم