متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الإسرائيلية في المكسيك | فيديو



متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الإسرائيلية متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الإسرائيلية

أظهرت مقاطع فيديو مُتداولة قيام متظاهرين مُتضامنين مع الفلسطينيين في العاصمة المكسيكية بإشعال النار في أجزاء من مبنى السفارة الإسرائيلية.



وقال مُتداولو المقطع إن تصرف المتظاهرين جاء ردًا على "إحراق الفلسطينيين داخل الخيام في رفح"، فيما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة.



وتجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي الثلاثاء حاثين حكومة بلادهم على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

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وحمل المتظاهرون الإعلام الفلسطينية وردّدوا شعارات مؤيدة لفلسطين، مُعبرين عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة، خاصة رفح بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة عليها.وطالبوا الحكومة "بالاعتراف بفلسطين دولة تتمتع بكافة الحقوق".ومع تطور التظاهرة، حاول المتظاهرون إزالة بعض الحواجز حول السفارة، مما أدى إلى مواجهات مع الشرطة.وقال أحد المتظاهرين ويُدعى جيلبرتو جارسيا مورا: "من المروع أن يستمر هذا الأمر، وأن تستمر الولايات المتحدة في الموافقة عليه، وأن تظل أوروبا صامتة، هذه هي وحشية حضارتنا الحالية، الحضارة التي تحكمنا وتحكم العالم اليوم".وقالت نورا ماريانا فيدال، وهي متظاهرة أخرى: "أنا لدي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لذلك لا أريده أن يعيش في عالم أشعر فيه بالخجل من كوني إنسانة".