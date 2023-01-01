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متصفح Opera One متاح الآن على نظام التشغيل iOS

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صورة الخبر: Opera One
Opera One

Opera One، المتصفح الذي يركز على ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي أطلقته Opera لأجهزة سطح المكتب العام الماضي، متاح الآن لأجهزة iOS. يحتفظ بمظهر نظيره على سطح المكتب الأكثر نظافة، ولكنه يأتي بواجهة شاشة كاملة وميزات مصممة خصيصًا للاستخدام المحمول.


قالت الشركة إنها شهدت نموًا بنسبة 63 بالمائة في عدد المستخدمين الجدد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ قانون الأسواق الرقمية، والآن "احتضنت الفرص التي يوفرها المشهد التنظيمي الجديد".
سيتمكن المستخدمون من نقل شريط البحث إلى أسفل الشاشة إذا كان ذلك سيجعل من السهل كتابة الاستعلامات أثناء التنقل، خاصةً إذا كانوا يستخدمون يدًا واحدة فقط.

يمكنهم أيضًا تنشيط شريط البحث ببساطة عن طريق التمرير لأسفل بنفس الطريقة التي يستخدمونها للتمرير لأسفل للبحث عن التطبيقات على هواتفهم أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوظيفة البحث المحدثة في المتصفح أن تجعل البحث عن المعلومات أسرع: بمجرد بدء الكتابة، ستظهر مجموعة من الرقائق التنبؤية أعلى لوحة المفاتيح مباشرةً مع العديد من الخيارات الممكنة، بما في ذلك عناوين URL الكاملة لمواقع الويب التي قد يرغبون في زيارتها. تتغير ألوان شريط البحث العلوي وشريط البحث السفلي للمتصفح لتندمج مع موقع الويب الذي يزوره المستخدم، ويختفي كلا الشريطين عندما يبدأ المستخدم في التصفح.

ونظرًا لأن Opera One يركز على ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنه يأتي مع مساعد المتصفح المدمج Aria من الشركة. يحتوي Aria الآن على إدخال صوتي، حتى يتمكن المستخدمون من التحدث بالاستفسارات بصوت عالٍ. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من مطالبة Aria بإنشاء صور باستخدام نموذج إنشاء الصور Imagen2 من Google. أخيرًا، نظرًا لأن Opera تركز على الأمان، فإن متصفح One iOS يأتي مع مانع إعلانات مدمج وشبكة VPN مجانية.

المصدر: الوفد

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