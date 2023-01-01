متشتريش أي هاتف Samsung دلوقتي واستنى الجديد.. اعرف السبب

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سامسونج تركز على الذكاء الاصطناعي كمستقبل للهواتف المحمولة - لقد رأينا بالفعل السوفت وير مع ميزات Galaxy AI الأخيرة، ولكن "قد يتبين أن الأجهزة الأجهزة ستكون مختلفة بشكل جذري عن هواتف سامسونج الحالية"، وفقًا لتيم روه، رئيس وحدة تجربة الهواتف المحمولة في سامسونج.

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تحدث روه إلى النسخة الأسترالية من الصحيفة المالية وقال إن "النصيب الأكبر" من البحث والتطوير في سامسونج MX يركز على ما يُعرف بالهواتف الذكية بالذكاء الاصطناعي.ما الذي قد يبدو عليها؟ لم يدخل تيم روه في تفاصيل، ولكن تعليقه عن "الاختلاف الجذري" يوحي بأن المستطيل السائد قد يكون في طريقه للاندثار. ذكر روه أيضًا أن الهواتف الذكية بالذكاء الاصطناعي ستكون أكثر "تنقلًا"، وهذا لا يعني بالضرورة أن تكون أصغر - يمكن أن تتمتع بشاشات أكبر ومزيد من الأجهزة الاستشعارية أيضًا.يستفيد Galaxy S24 Ultra و Galaxy Z Fold6 من دعم S Pen حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل رسمة خشنة إلى صورة مفصلة. ومع ذلك، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط للتلاعب وإنشاء الصور، ولكن أيضًا للصوت والنص والفيديو والثلاثي الأبعاد وكل شيء تقريبًا يمكنك التفكير فيه.سامسونج استخدمت الذكاء الاصطناعي لتجاوز حواجز اللغة.تضمنت سامسونج سماعات الرأس في مجموعة الأدوات ذات الذكاء الاصطناعي (مع ترجمة اللغة)، لذا قد تكون الإكسسوارات جزءًا من الاستراتيجية أيضًا. كما أن الهواتف القابلة للطي مناسبة بشكل فريد لاستخدام شاشاتها المزدوجة لأشياء مثل وضع المترجم.هناك بعض الأجهزة بالذكاء الاصطناعي في السوق حاليًا، ولكن لا توجد منها أي ناجحة، لذا ربما لا تعد مؤشرًا جيدًا على ما يجب أن تكون عليه "هاتف ذكي بالذكاء الاصطناعي". وهذا يعني أيضًا أن سامسونج تقوم بمغامرة في أراض غير مستكشفة، لذلك ليس من المستغرب أن يتطلب ذلك دفعًا كبيرًا في البحث والتطوير.