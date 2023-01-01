متحدث الزمالك: تلقينا عرضًا من نيوم السعودي للتعاقد مع زيزو



زيزو زيزو

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن تلقي أحمد السيد زيزو لاعب الفريق عرضًا من نادي نيوم السعودي.

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وقال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس2: "الزمالك تلقى عرضًا رسميًا من نادي نيوم السعودي لشراء زيزو، ومجلس الإدارة سيدرسه، لكنه لم يُعرض للبيع، ورغبة زيزو هي الاستمرار مع الزمالك".وأضاف: "كان من المفترض أن هناك جلسة مع زيزو ووالده، للتفاوض حول تجديد عقده، والأمور تدار بثقة كاملة بين اللاعب ومجلس الإدارة، الشيء الوحيد الجديد في هذا الأمر هو عرض نيوم فقط لا غير".وتابع: "الشروط المالية ما زالت محل بحث من مجلس الإدارة، ولا يوجد قرار برحيل زيزو حتى الآن".وشدد: "الوضع المالي للنادي صعب للغاية، وهذا شيء لا يخفى على أحد لأن الغرامات التي دُفعت الفترة الماضية استهلكت موارد النادي المالية، بالإضافة إلى مستحقات اللاعبين، وبالتأكيد النادي في احتياج شديد لسيولة مالية قبل فترة القيد، لكن هذا الأمر ليس له علاقة بزيزو".ويضم نادي نيوم الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي الدولي المصري أحمد حجازي.