متبعتهاش مبكسلة.. بحركة بسيطة ابعت صورك على WhatsApp بجودة عالية HD

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يعد واتساب WhatsApp، هو التطبيق الأكثر استخداما لمشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء عبر أجهزة متعددة، ومع ذلك، لا يدرك العديد من المستخدمين وجود ميزة مفيدة بشكل خاص عند إرسال الصور لمشاركتها بدقة عالية دون أن تقلل من جودتها الأصلية كما يحدث لسنوات على تطبيق المراسلة الأشهر.



وبحركة بسيطة للغاية، يمكنك بعد قضاء إجازة أو حفلة ما، مشاركة الصور الملتقطة في هذا الحدث عبر تطبيق واتساب بنفس جودتها الأصلية، كل ما عليك فعله هو تمكين إعداد واحد بالتطبيق لإرسال صور عالية الوضوح HD إلى الاصدقاء والعائلة، سنخبرك فيما يلي كيفية القيام بذلك.



إرسال صور عالية الوضوح HD على واتساب

يتيح لك واتساب إرسال جميع الصور للجميع والاحتفاظ بهذه الذكريات على هواتفهم الذكية، ومع ذلك، عند إرسال تلك الصور تنخفض الجودة بشكل ملحوظ، وقد لا يكون هذا ملحوظا على شاشات الهواتف الصغيرة مما يصبح مشكلة عندما تريد تحرير صورة أو طباعتها.

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ولحسن الحظ، يمكنك منع فقدان الجودة عن طريق تحديد زر “HD” عند إرسال صورة لتنشيط ميزة الصورة عالية الوضوح، وفي السابق، كان يتعين على المستخدمين في كل مرة يقومون فيها بإرسال صور على واتساب النقر على هذا الزر أولا، نظرا لعدم تمكينها كوظيفة رئيسية بالخدمة، والآن، قدم عملاق التراسل خيار مخصص لتمكين إرسال الصور عالية الدقة بشكل دائم.يمكنك بسهولة تفعيل هذا الخيار ببضع نقرات فقط لإرسال الصور عالية الدقة، إليك كيفية القيام بذلك:الخطوة الأولى: قم بتشغيل واتساب وحدد خيار “الإعدادات” في أسفل اليمين إذا كنت تستخدم جهاز آيفون، أو أعلى يمين الشاشة في حال كان هاتفك أندرويد.الخطوة الثانية: من الإعدادات، حدد “التخزين والبيانات”.الخطوة الثالث: حدد جودة تحميل الوسائط.الخطوة الرابعة: حدد خيار جودة HD، ثم انقر على حفظ.يمجرد تمكين هذه الخيار على حساب واتساب الخاص بك، سيتم إرسال جميع الصور ومقاطع الفيديو التي ترسلها عبر التطبيق بجودة HD، ومع ذلك، لا يؤثر هذا الإعداد إلا على الصور ومقاطع الفيديو التي ترسلها فقط، ولكن لن يتم ذلك مع الصور المستلم إلا في حال قامت جهات اتصالك بتفعيل هذا الخيار أيضا.