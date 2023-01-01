مبيعات لعبه Black Myth: Wukong تتجاوز 10 ملايين نسخة في 3 أيام



Black Myth: Wukong Black Myth: Wukong

أعلن مطور اللعبة Game Science يوم الجمعة أن لعبة الفيديو الصينية Black Myth: Wukong حققت أول ظهور لها بشكل ملحوظ، حيث بيعت أكثر من 10 ملايين نسخة عبر جميع المنصات في غضون 72 ساعة من إطلاقها.

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وسرعان ما أصبحت اللعبة، التي تم إطلاقها صباح الثلاثاء، مثيرة للدهشة على مستوى العالم، حيث تصدرت قائمة "الألعاب الأكثر لعبًا" على Steam بعد ساعة واحدة فقط من إطلاقها.وتجاوز العدد الأقصى للاعبين المتزامنين عبر جميع المنصات 3 ملايين، مما يعكس جاذبية اللعبة على نطاق واسع.تستلهم لعبة Black Myth: Wukong من الرواية الصينية الكلاسيكية Journey to the West وتركز على مغامرات Sun Wukong، ملك القرود الأسطوري المعروف بقدراته الخارقة للطبيعة.تعتبر اللعبة أول لعبة صينية من فئة "Triple-A"، وهو تصنيف مخصص للألعاب المستقلة عالية التكلفة وعالية الجودة وعالية الحجم.ويتوقع خبراء الصناعة أن تستمر مبيعات اللعبة في الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع.كانت شركة جولدمان ساكس قد توقعت أن تحقق لعبة Black Myth: Wukong 12 مليون عملية بيع على Steam، مما يولد أكثر من 3 مليارات يوان (حوالي 420 مليون دولار) من الإيرادات.وفي سيناريو متفائل، يمكن أن تصل المبيعات إلى 20 مليون وحدة، مع تجاوز الإيرادات 5 مليارات يوان.لم يعزز نجاح اللعبة أسعار أسهم الشركات ذات الصلة فحسب، بل حفز أيضًا السياحة في مقاطعة شانشي، أحد مواقع التصوير الرئيسية للعبة.لقد لاقت الأهمية الثقافية للعبة صدى لدى اللاعبين المحليين والدوليين، حيث قام بعض المعجبين بإنشاء مواد خلفية واسعة النطاق لمساعدة الجماهير العالمية على فهم جذورها الثقافية العميقة.سلط بان هيلين، عضو لجنة الخبراء التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الضوء على تأثير اللعبة على القطاعات ذات الصلة ودورها في الترويج للثقافة الصينية التقليدية.تجاوزت لعبة Black Myth: Wukong مجتمع الألعاب، وأصبحت ظاهرة ثقافية مشهورة بتراثها الغني وجمالياتها الحديثة.أعرب يو رانشينج، المؤسس المشارك لشركة Game Science، عن أمله في أن تثبت اللعبة أن الألعاب الصينية يمكن أن تحقق معايير عالمية.تواصل الصين، أكبر سوق للألعاب في العالم، النمو، حيث تجاوزت إيرادات المبيعات 300 مليار يوان في عام 2023.حقق سوق الألعاب المحلي 147.3 مليار يوان في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 2.08? على أساس سنوي، مع تسجيل 674 مليون مستخدم.