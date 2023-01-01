مباراة الأهلي والترجي: قنوات مفتوحة تنقل الحدث المرتقب

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الأهلي والترجي

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات، وأبرزها مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي
ستنقل قناة Sport TV3 Portugal البرتغالية المباراة بشكل مفتوح.

تردد قناة Sport TV3 Portugal
القمر الصناعي: Hispasat 1B/1C/1D
التردد: 12169
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
موعد مباراة الأهلي والترجي
ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. سيعلق على اللقاء كل من المصري علي محمد علي والتونسي عصام الشوالي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم
خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات (رضا سليم)، بيرسي تاو
خط الهجوم: وسام أبو علي
تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي
حراسة المرمى: أمان الله مميش
خط الدفاع: محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، محمد أمين توغاي، ياسين مرياح
خط وسط الميدان: روجيه أهولو، حسام تقا، غيلان الشعلالي
خط الهجوم: يان ساس، رودريجو رودريجيز، حسام الدين غشة
تابعوا هذه المواجهة المثيرة التي تعد واحدة من أبرز المباريات في الموسم الكروي الإفريقي.

المصدر: elbalad

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