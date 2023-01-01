مباراة الأهلي والترجي: قنوات مفتوحة تنقل الحدث المرتقب

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات، وأبرزها مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي
ستنقل قناة Sport TV3 Portugal البرتغالية المباراة بشكل مفتوح.
تردد قناة Sport TV3 Portugal
القمر الصناعي: Hispasat 1B/1C/1D
التردد: 12169
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
موعد مباراة الأهلي والترجي
ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. سيعلق على اللقاء كل من المصري علي محمد علي والتونسي عصام الشوالي.
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