مباراة الأهلي والترجي: قنوات مفتوحة تنقل الحدث المرتقب



الأهلي والترجي الأهلي والترجي

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات، وأبرزها مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

ستنقل قناة Sport TV3 Portugal البرتغالية المباراة بشكل مفتوح.



تردد قناة Sport TV3 Portugal

القمر الصناعي: Hispasat 1B/1C/1D

التردد: 12169

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

موعد مباراة الأهلي والترجي

ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. سيعلق على اللقاء كل من المصري علي محمد علي والتونسي عصام الشوالي.

قد يعجبك أيضا...

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجيحراسة المرمى: مصطفى شوبيرخط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعمخط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات (رضا سليم)، بيرسي تاوخط الهجوم: وسام أبو عليتشكيل الترجي المتوقع أمام الأهليحراسة المرمى: أمان الله مميشخط الدفاع: محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، محمد أمين توغاي، ياسين مرياحخط وسط الميدان: روجيه أهولو، حسام تقا، غيلان الشعلاليخط الهجوم: يان ساس، رودريجو رودريجيز، حسام الدين غشةتابعوا هذه المواجهة المثيرة التي تعد واحدة من أبرز المباريات في الموسم الكروي الإفريقي.