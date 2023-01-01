ما يمكن توقعه من مؤتمر Microsoft Build 2024



Microsoft Build 2024 Microsoft Build 2024

تستعد شركة مايكروسوفت لمؤتمر Microsoft Build 2024، وهو مؤتمر مطوري الشركة الذي سيبدأ الأسبوع المقبل في سياتل.



في العادة، يعد Build بمثابة احتفال مباشر إلى حد ما بتفاني مايكروسوفت في الإنتاجية، مع اندفاعة من البرمجة على المسرح لإثارة جمهور المطورين.



لكن هذا العام، تستعد الشركة للقيام ببعض تحركات الذكاء الاصطناعي الضخمة، بعد ظهورها لأول مرة في Bing Chat الذي يعمل بنظام ChatGPT في أوائل عام 2023.

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خذ ذلك جنبًا إلى جنب مع الشائعات حول أجهزة Surface الجديدة، ومن المحتمل أن يكون Build 2024 واحدًا من أهم الأحداث التي عقدتها مايكروسوفت على الإطلاق.ولكن قبل Build، تستضيف مايكروسوفت حدث لأجهزة Surface الجديدة والذكاء الاصطناعي في نظام Windows 11 في 20 مايو. وسيبدأ Build في اليوم التالي في 21 مايو.بالنسبة إلى جو العادي، يتشكل حدث Surface ليكون الأكثر تأثيرًا في العالم اثنان، كما تشير الشائعات إلى أننا سنرى بعض الأنظمة الأولى التي تتميز بشريحة Snapdragon X Elite المستندة إلى Arm من كوالكوم إلى جانب الميزات الجديدة القادمة في التحديث الرئيسي التالي لنظام التشغيل Windows 11.فيما يلي بعض الأشياء التي نتوقع رؤيتها في Build 2024:أجهزة Surface جديدةعلى الرغم من أن مايكروسوفت قامت بطرح التحديثات على عائلة Surface في وقت سابق من هذا الربيع، إلا أن هذه الأجهزة كانت مخصصة أكثر لعملاء المؤسسات، لذا فهي غير متاحة للشراء في متاجر البيع بالتجزئة العادية.أخبرنا متحدث باسم مايكروسوفت في ذلك الوقت أنها “تظل ملتزمة تمامًا بأجهزة المستهلك“، وأن الإعلان التجاري الذي يركز على المنتجات كان “فقط الجزء الأول من هذا الجهد“.وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يتكون التحديث القادم للشركة لأجهزة الحواسب الاستهلاكية من طرازات Surface Laptop 6 الجديدة مقاس 13 و 15 بوصة مع حواف أنحف ولوحات تتبع أكبر واختيار محسّن للمنافذ وشريحة X Elite المذكورة أعلاه.هناك فرصة جيدة أنه في معرض 20 مايو، سنرى أيضًا إصدارًا قائمًا على الذراع من Surface Pro 10، والذي سيحتوي على تصميم مشابه لجهاز الأعمال الذي تم طرحه في شهر مارس، ولكن مع ملحقات مُجددة.ووفقًا لموقع The Verge، فإن مايكروسوفت واثقة من أن هذه الأنظمة الجديدة يمكن أن تتفوق على جهاز MacBook Air الذي يعمل بنظام M3 من Apple من حيث السرعة الأولية وأداء الذكاء الاصطناعي.وبحسب ما ورد قامت الشركة أيضًا بتجديد محاكاة برنامج x86 في إصدار Windows 11 المستند إلى Arm. وهذا شيء جيد، نظرًا لأن المحاكاة الضعيفة كانت أحد الأسباب الرئيسية لكرهنا لجهاز Surface Pro 9 5G، وهو نظام محير مدعوم من SQ3 Arm من مايكروسوفت.يعتمد معالج الهاتف المحمول هذا على Snapdragon 8cx Gen 3 من كوالكوم، والذي لم يتم إثباته في أجهزة الحواسب المحمولة في ذلك الوقت.كان استخدام Surface Pro 9 5G محبطًا للغاية لدرجة أننا شعرنا بالإهانة الحقيقية لأن مايكروسوفت كانت تبيعه كجهاز “Pro”.لذلك يمكنك التأكد من أننا متشككون بشأن أي مكاسب مذهلة في الأداء من مجموعة أخرى من شرائح Qualcomm Arm.سيكون من المثير للاهتمام أيضًا معرفة ما إذا كانت أجهزة مايكروسوفت الاستهلاكية الجديدة تبدو مختلفة عن نظيراتها من المؤسسات، والتي كانت في الأساس مجرد مقايضات شرائح داخل علب Surface Pro 9 وLaptop 5.إذا كانت مايكروسوفت تراهن بالفعل على شرائح الهاتف المحمول لجهازها على Surface الاستهلاكية، هناك مجال لإعادة التفكير بشكل كامل في تصميماتها، تمامًا مثل الطريقة التي أعادت بها شركة أبل تشكيل مجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمول بالكامل حول شرائح M-series الخاصة بها.مستكشف الذكاء الاصطناعيبصرف النظر عن الأجهزة المحدثة، يجب تحسين إحدى أكبر الترقيات على أجهزة Surface الجديدة بشكل كبير على أداء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على الجهاز بفضل شريحة Snapdragon X Elite، والتي يمكنها تقديم ما يصل إلى 45 TOPS (تريليونات العمليات في الثانية) من حاسوبها.وحدة المعالجة العصبية (NPU)، يعد هذا أمرًا أساسيًا لأن مايكروسوفت قالت سابقًا إن أجهزة الحواسب الشخصية ستحتاج إلى 40 TOP على الأقل لتشغيل ميزات Windows AI محليًا.يقودنا هذا إلى بعض الإضافات القادمة في الإصدار الرئيسي التالي لنظام تشغيل مايكروسوفت، بما في ذلك ما تسميه الشركة AI Explorer وتأثيرات الاستوديو الموسعة والمزيد.ما يجب أن نبحث عنه؟في حين أن مايكروسوفت ستجذب الكثير من الاهتمام بالتأكيد، فمن المهم الإشارة إلى أنها لن تكون الشركة المصنعة الوحيدة التي تنتج أجهزة كمبيوتر جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي.وذلك لأنه إلى جانب أجهزة Surface المُجددة، نتوقع رؤية مجموعة كاملة من أجهزة الحواسب المحمولة الأخرى التي تتميز بشريحة Snapdragon X Elite من كوالكوم (أو ربما X Plus) من البائعين الرئيسيين الآخرين مثل Dell و Lenovo والمزيد.من المسلم به أنه بعد التركيز المكثف الذي وضعته جوجل على الذكاء الاصطناعي في I/O 2024، فإن آخر شيء قد يرغب الناس في سماعه هو المزيد من الذكاء الاصطناعي.ولكن في هذه المرحلة، مثل معظم منافسيها، تراهن مايكروسوفت بشكل كبير على التعلم الآلي لتنمية وتوسيع قدرات أجهزة الحواسب التي تعمل بنظام Windows.