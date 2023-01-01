ما هي السيارات القاتلة في أمريكا وسبب تسميتها بهذا الاسم؟

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"السيارات القاتلة" في أمريكا هي الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الكبيرة التي تهيمن على الطرق، وتعتبر قاتلة بشكل رئيسي للمشاة وسائقي السيارات الصغيرة. يمكننا أن نرى هذا المصطلح من خلال النظر إلى تأثير هذه المركبات على السلامة العامة والبيئة.

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أمثلة على السيارات القاتلة:1. Ford F-Seriesهذه الشاحنة العملاقة هي واحدة من أكثر السيارات مبيعًا في الولايات المتحدة، لكنها أيضًا واحدة من المركبات التي تمثل خطرًا كبيرًا على المشاة.بسبب وزنها الكبير وارتفاعها، تكون رؤية المشاة والسائقين الآخرين من السيارات الصغيرة صعبة، مما يزيد من احتمالية الحوادث القاتلة.2. Chevrolet Silveradoواحدة أخرى من الشاحنات الكبيرة التي تسهم في رفع عدد الوفيات على الطرق الأمريكية.مع تزايد عدد هذه الشاحنات الكبيرة على الطرق، يرتفع خطر الحوادث التي تتسبب في وفاة المشاة وسائقي السيارات الأصغر حجمًا.3. Jeep Grand Cherokeeهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) تجمع بين الحجم الكبير والوزن الثقيل، مما يجعلها سيارة قاتلة للمشاة ولراكبي السيارات الأصغر.مثلها مثل الشاحنات، تؤدي إلى وفيات أعلى في حال وقوع حوادث مع مركبات أخرى أقل وزنًا.لماذا تعتبر هذه السيارات قاتلة؟وفقًا لدراسة أجرتها مجلة The Economist، فإن كلما زاد وزن السيارة، زادت خطورتها على الأشخاص المحيطين بها.على سبيل المثال، في مقابل كل حياة يتم إنقاذها داخل سيارة كبيرة مثل الشاحنات أو سيارات الدفع الرباعي، يتم فقدان 12 حياة أخرى لمشاة أو ركاب سيارات صغيرة نتيجة الاصطدام بمثل هذه المركبات.آثار بيئية وصحيةعلاوة على ذلك، تُعتبر هذه المركبات غير صديقة للبيئة؛ حيث أنها تستهلك كميات كبيرة من الوقود وتساهم في تلوث الهواء.المدن التي تسعى لأن تكون أكثر صداقة للمشاة وراكبي الدراجات، مثل نيويورك وبوسطن، تجد نفسها عالقة في معضلة بسبب الانتشار الواسع لهذه السيارات الكبيرة.من هنا، جاء مصطلح "السيارات القاتلة" ليصف هذه المركبات التي تزيد من مخاطر الحوادث المرورية على الجميع، وتجعل الطرق أكثر خطورة بكثير.وتعتبر قاتلة بشكل رئيسي للمشاة وسائقي السيارات الصغيرة إما بسبب وزنها مما يؤثر على رؤية المشاة أو إضرارها بالبيئة.