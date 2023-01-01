

الفصام الفصام



الفصام هو حالة معقدة تتطلب الوعي بالأعراض والتدخل المبكر، التعرف على الأعراض يمكن أن يساعد في الحصول على العلاج المناسب والدعم.

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ما هي الأعراض الرئيسية للفصام وكيف يمكن التعرف عليها؟الأعراض الرئيسية للفصامكشف موقع إكسبريس على الأعراض الرئيسية للفصام وكيفية التعرف عليها1. الأعراض الإيجابيةالهلاوسسماع أصوات أو رؤية أشياء غير موجودة، قد يعتقد الشخص أن هناك من يتحدث إليه أو يراقبه.الأوهام:اعتقادات خاطئة وثابتة، مثل الاعتقاد بأن الآخرين يتآمرون ضده أو أن لديه قدرات خاصة.2. الأعراض السلبيةفقدان الاهتمامانخفاض ملحوظ في الاهتمام بالأنشطة اليومية، مثل الهوايات أو العمل.انسحاب اجتماعي:تفضيل العزلة وعدم الرغبة في التواصل مع الأصدقاء والعائلة.3. التفكير غير المنظمصعوبة في تنظيم الأفكار، مما يؤدي إلى حديث متقطع أو غير مترابط. قد يشعر الشخص بالارتباك في سرد الأحداث أو الأفكار.4. تغيرات المزاجتقلبات مزاجية حادة، قد تشمل شعورًا بالاكتئاب أو القلق، قد يبدو الشخص عاطفيًا بشكل غير متوقع.5. صعوبة التركيزصعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات، مما يؤثر على الأداء الأكاديمي أو المهني.6. فقدان الدافععدم الرغبة في القيام بالأنشطة اليومية أو الالتزامات، مما قد يؤدي إلى تراجع في النظافة الشخصية أو الاهتمام بالمظهر.كيفية التعرف على الأعراض؟المراقبة الذاتية: انتبه لأي تغييرات ملحوظة في السلوك أو التفكير، مثل ظهور هلاوس أو أوهام.التواصل مع الأصدقاء والعائلة: تحدث مع المقربين عن أي تغييرات في سلوكك أو تفكيرك.استشارة مختص: إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، من المهم استشارة مختص نفسي للتقييم والدعم.