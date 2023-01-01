ما هي أعراض نقص هرمون الذكورة؟

يظهر نقص هرمون التستوستيرن لدى الرجال الذي يطلق عليه قصور الغدد التناسلية الذكرية، في ضمور الكتلة العضلية وانخفاض انتشار الشعر على الجسم، وكذلك على شكل ومضات ساخنة.ويقول الدكتور أرتيوم لوكتيف أخصائي أمراض الجهاز التناسلي وأمراض الذكورة: "قد يظهر انخفاض في الكتلة العضلية وانتشار الشعر على الجسم بعد سنة أو عدة سنوات من انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون. أما الومضات الساخنة فتحدث عند النقص الكبير والسريع في مستواه، ولكن غالبا ما يظهر نقص هذا الهرمون على شكل أعراض غير مباشرة، مثل سوء المزاج واضطراب النوم وانخفاض الأداء وانخفاض الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب أو عدم القدرة على تحقيق الانتصاب والتعب".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!