ما هي أعراض نقص هرمون الذكورة؟



هرمون الذكورة هرمون الذكورة

يظهر نقص هرمون التستوستيرن لدى الرجال الذي يطلق عليه قصور الغدد التناسلية الذكرية، في ضمور الكتلة العضلية وانخفاض انتشار الشعر على الجسم، وكذلك على شكل ومضات ساخنة.

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ويقول الدكتور أرتيوم لوكتيف أخصائي أمراض الجهاز التناسلي وأمراض الذكورة: "قد يظهر انخفاض في الكتلة العضلية وانتشار الشعر على الجسم بعد سنة أو عدة سنوات من انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون. أما الومضات الساخنة فتحدث عند النقص الكبير والسريع في مستواه، ولكن غالبا ما يظهر نقص هذا الهرمون على شكل أعراض غير مباشرة، مثل سوء المزاج واضطراب النوم وانخفاض الأداء وانخفاض الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب أو عدم القدرة على تحقيق الانتصاب والتعب".ووفقا له، يمكن أن يحصل تطور نقص الأندروجين في أي عمر، ولكن قصور الغدد التناسلية الذكرية يزداد مع تقدم العمر لأن مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال ينخفض تدريجيا وليس فجائيا، ويستمر عادة حتى بلوغهم 80 عاما.ويقول: "الأسباب الرئيسية لتطور قصور نشاط الغدد التناسلية الذكرية هي السمنة والأمراض المصاحبة، مثل السكري وسوء الحالة الصحية العامة لأسباب مختلفة. لذلك يشخص قصور الغدد التناسلية بصورة خاصة لدى المصابين بالنوع الثاني من داء السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض أخرى".