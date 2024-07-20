ما هو اللاب جرون دايموند؟ منتج جديد ينافس الذهب والألماس في مصر..

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كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن منتج جديد من المشغولات الذهبية، وهو الألماس المعملي أو «اللاب جرون دايموند» والذي يجري تداوله في الأسواق المصرية، ويعد منافسا قويا للألماس التقليدي.

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اللاب جرون دايموندويقول هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الألماس المعملي أو «اللاب جرون دايموند»، طريقة إنتاجه أو تصنيعه معروفه منذ عشرات السنين، وكان العلماء يضعون شريحة صغيرة من الألماس الطبيعي داخل مفاعل شبه نووي ويوضع تحت ضغط عالٍ وحرارة مرتفعة بالإضافة إلى الكربون كخام، لتصبح بلورة من الماس بنسبة 100%.يتداول في الأسواق المصريةوتابع رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه مع التطور والتكنولوجيا، يتم الآن إنتاج هذا النوع من الألماس «اللاب جرون دايموند»، بطريقة أسرع وأقل تكلفة، وبالتالي أصبح ينافس الألماس الطبيعي، مع سعره الأقل وإنتاجه أصبح أسهل ومتوافر، وهو منتشر في أمريكا وأوروبا ومعروف على مستوى العالم، وأيضًا في الدول العربية، ويتم تداوله الآن في الأسواق المصرية ومنذ بداية العام الجاري، بعد انتشاره في الأسواق الأوروبية والأمريكية.سعره أقل الألماس الطبيعي بنحو 60%وأشار ميلاد، إلى أن سعر «اللاب جرون دايموند» سعره نحو 60% من سعر الألماس الطبيعي، فمثلا إذا كان الخاتم من الألماس الطبيعي سعره 300 ألف جنيه يكون سعر الألماس المعملي 180 ألف جنيه، ويتم تحديد سعره وفقًا لبورصة المعادن.قيمة سوق الألماسووفقًا للتقارير العالمية، بلغت قيمة سوق الألماس المصنع معمليًا «لاب جرون دايموند» عالميًا 24 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 59.2 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي نحو 9.6% من عام 2023 إلى عام 2032.