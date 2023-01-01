ما الوقت المناسب لتناول الزبادى؟

يعتبر الزبادى ضروريًا لأى نظام غذائى صحى، فهو غني بالبروبيوتيك وهي بكتيريا مفيدة تعزز لصحة الأمعاء وتعزز الهضم، بجانب المواد المغذية الأخرى مثل الكالسيوم والبروتين، ويوصى بتناول الزبادى في وجبة الإفطار، وكوجبة خفيفة أيضًا في منتصف النهار وفي المساء، ولكن ما هو التوقيت المناسب لتناول الزبادى، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".
الفوائد الصحية لتناول الزبادى:
الزبادى غني بدهون الحليب والكالسيوم، وهو مفيد لصحة العظام، بجانب البروتين الذي يلعب دورًا حيويًا في إصلاح العضلات ونموها، علاوة على ذلك، يحتوي الزبادى على فيتامينات مثل B12، الضروري لاستقلاب الطاقة، وكذلك الريبوفلافين، الذي يدعم الوظيفة الخلوية.
فيما يلي.. بعض العوامل التي ستساعدك على تحديد الوقت المناسب لاستهلاك الزبادى:
ماذا يحدث عندما تستهلك الزبادى في الصباح؟
وفقًا لخبراء الصحة وأخصائيين التغذية، فإن بدء يومك بتناول الزبادى الطازج يمكن أن يحفز عملية التمثيل الغذائي لديك ويوفر دفعة قوية من الطاقة، بفضل البروبيوتيك التى تساعد في تنظيم عملية الهضم وتحسين صحة الأمعاء، كما أن إضافة الفواكه أو الحبوب الكاملة إلى الزبادى يزيد من فوائده الصحية ويجعله خيارًا مفيدًا لوجبة الإفطار ويمنحك شعورًا بالشبع طوال اليوم.
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