ما الذي يسبب التهاب المفاصل؟ اكتشافات جديدة ستغير نظرتك



التهاب المفاصل التهاب المفاصل

يعد التهاب المفاصل من أشهر المشكلات الصحية المنتشرة فى مختلف بلدان العالم؛ لذا فإن معرفة الأسباب تساعد فى تقليل فرص الإصابة.

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ووفقا لما ذكره موقع “tuasaude” إن السبب الدقيق لمرض التهاب المفاصل غير مفهوم تمامًا، ومع ذلك، فإنه ينشأ بسبب التآكل والتلف في المفصل، مما يؤدي إلى احتكاك عظمة بأخرى والالتهاب و وظيفة الغضروف هي حماية المفصل ومنع الاحتكاك بين العظام، وفقدان هذا الغضروف يمكن أن يؤدي إلى انزعاج كبير.أسباب التهاب المفاصلهناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بمرض التهاب المفاصل، بما في ذلك:الشيخوخة الطبيعيةالوراثةالوزن الزائد أو السمنةتشوهات خلقية في المفاصل أو خلل تنسج العظامالإصابات أو الضربات التي تؤثر على المفصلالنقرس أو سوء محاذاة المفاصلانخفاض كثافة العظامهشاشة العظامأمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية الجهازيةمرض السكريمتلازمة التمثيل الغذائيانقطاع الطمثالتدخيننقص فيتامين دداء ترسب الأصبغة الدمويةعادات تسبب التهاب المفاصلبالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف العضلات، والجهود المتكررة، مثل القرفصاء المتكررة أو الركوع أثناء رفع الأشياء الثقيلة، أو ممارسة الرياضة أو العمل الذي يضع ضغطًا على المفاصل، يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.