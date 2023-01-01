ما الذي يسبب التهاب المفاصل؟ اكتشافات جديدة ستغير نظرتك

التهاب المفاصل
يعد التهاب المفاصل من أشهر المشكلات الصحية المنتشرة فى مختلف بلدان العالم؛ لذا فإن معرفة الأسباب تساعد فى تقليل فرص الإصابة.
ووفقا لما ذكره موقع “tuasaude” إن السبب الدقيق لمرض التهاب المفاصل غير مفهوم تمامًا، ومع ذلك، فإنه ينشأ بسبب التآكل والتلف في المفصل، مما يؤدي إلى احتكاك عظمة بأخرى والالتهاب و وظيفة الغضروف هي حماية المفصل ومنع الاحتكاك بين العظام، وفقدان هذا الغضروف يمكن أن يؤدي إلى انزعاج كبير.
أسباب التهاب المفاصل
هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بمرض التهاب المفاصل، بما في ذلك:
الشيخوخة الطبيعية
الوراثة
الوزن الزائد أو السمنة
تشوهات خلقية في المفاصل أو خلل تنسج العظام
الإصابات أو الضربات التي تؤثر على المفصل
النقرس أو سوء محاذاة المفاصل
انخفاض كثافة العظام
هشاشة العظام
أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية الجهازية
مرض السكري
متلازمة التمثيل الغذائي
انقطاع الطمث
التدخين
نقص فيتامين د
داء ترسب الأصبغة الدموية
عادات تسبب التهاب المفاصل
بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف العضلات، والجهود المتكررة، مثل القرفصاء المتكررة أو الركوع أثناء رفع الأشياء الثقيلة، أو ممارسة الرياضة أو العمل الذي يضع ضغطًا على المفاصل، يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.
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