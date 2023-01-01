ما الذي يجب أن تغيره Meta في Threads بعد عام واحد



Threads Threads

لقد مر عام منذ أن قامت شركة Meta بطرح Threads في محاولة للاستيلاء على النظام الأساسي المعروف الآن باسم X. وفي ذلك الوقت، قال مارك زوكربيرج إنه يأمل أن يتحول إلى "تطبيق محادثات عامة يضم أكثر من مليار شخص."



كان توقيت ميتا جيدًا. تم إطلاق Threads في لحظة فوضوية بشكل خاص بالنسبة لتويتر، عندما كان العديد من الأشخاص يبحثون عن بدائل. وشهد تطبيق Threads 30 مليون اشتراك في يومه الأول، ونما التطبيق منذ ذلك الحين إلى 175 مليون مستخدم شهريًا، وفقًا لزوكربيرج. (يمتلك X 600 مليون مستخدم شهريًا، وفقًا لإيلون ماسك.)



لكن التكرار الأقدم ل Threads ما زال يشعر بالكسر قليلاً. لم يكن هناك إصدار ويب، وكان هناك الكثير من الميزات المفقودة. وعدت الشركة بإمكانية التشغيل البيني مع ActivityPub، وهو المعيار مفتوح المصدر الذي يدعم Mastodon والتطبيقات الأخرى في جميع أنحاء العالم، لكن التكامل يظل في حده الأدنى.

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بعد مرور عام، لا يزال من غير الواضح حقًا الغرض من استخدام Threads. قال قائدها إن "الهدف ليس استبدال تويتر" بل إنشاء "ساحة عامة" لمستخدمي Instagram و"مكان أقل غضبًا للمحادثات". لكن الخدمة نفسها لا تزال تعاني من عدد من المشكلات التي تمنعها من ذلك. تحقيق هذه الرؤية، إذا كانت ميتا تريد حقًا تحقيق ذلك، فإليك ما يجب أن يتغير.إصلاح خوارزمية "من أجلك"Meta بحاجة ماسة إلى إصلاح الخوارزمية التي تشغل خلاصة "For You" الافتراضية لـ Threads. إن التغذية الخوارزمية، وهي العرض الافتراضي في كل من التطبيق وموقع الويب، بطيئة للغاية. غالبًا ما تظهر المنشورات التي مضى عليها أيام، حتى خلال اللحظات المهمة والجديرة بالنشر عندما ينشر العديد من الأشخاص حول نفس الموضوع.إنه لأمر سيء للغاية أن يتم نشر شيء ما على غرار "لا أستطيع الانتظار حتى أقرأ عن هذا في موجز "من أجلك" غدًا" في كل مرة يكون هناك حدث إخباري كبير أو قصة رائجة.كما أن التغذية الخوارزمية غريبة تمامًا. بالنسبة إلى منصة تم إنشاؤها من Instagram، وهو تطبيق يحتوي على توصيات دقيقة للغاية وأكثر من عقد من البيانات حول الموضوعات التي أهتم بها، يبدو أن Threads لا تستخدم أيًا منها. وبدلاً من ذلك، فهو يفضل بشكل غريب القصص الشخصية المكثفة من حسابات لا علاقة لي بها على الإطلاق.في العام الماضي، رأيت عددًا لا يحصى من المشاركات متعددة الأجزاء من أشخاص غرباء تمامًا يعرضون بالتفصيل إساءة معاملة الأطفال، واضطرابات الأكل، والأمراض المزمنة، والعنف المنزلي، وفقدان الحيوانات الأليفة، وغيرها من الفظائع التي لا يمكن تصورها. هذه ليست منشورات أبحث عنها بأي وسيلة، لكن خوارزمية Meta تدفعها إلى أعلى خلاصتي.لقد استخدمت بقوة إيماءات التمرير الخاصة بـ Threads لمحاولة تخليص خلاصتي من الإغراق المفرط للصدمات، وقد ساعدني ذلك إلى حد ما. لكنه لم يحسن عدد المشاركات الغريبة التي أراها من أفراد عشوائيين تمامًا. في هذه اللحظة، أعلى منشورين في خلاصتي هما من مخطط أحداث يعرض مشاركة نصائح الزفاف وامرأة تصف مكالمة هاتفية من شركة التأمين الصحي الخاصة بها. (يبلغ عمر كلا المنشورين 12 ساعة.) وقد أدى هذا النوع من المنشورات إلى قيام المدون ماكس ريد بدبلجة "الشبكة الاجتماعية لتسرب الغاز" لأنها تجعل الأمر يبدو كما لو أن الجميع "يعاني من نوع ما من تلف طفيف في الدماغ".توقف عن تجنب الأخبار والسياسة وأي شيء "يحتمل أن يكون حساسًا"انظر، لقد فهمت سبب توخي Meta الحذر عندما يتعلق الأمر بالإشراف على المحتوى في Threads. لا تتمتع الشركة بسجل حافل في قضايا مثل التطرف أو المعلومات الصحية الخاطئة أو خطاب الكراهية الذي يحرض على الإبادة الجماعية. ليس من المستغرب أنهم يريدون تجنب عناوين مماثلة حول Threads.ولكن إذا كانت ميتا تريد أن تكون المواضيع "ساحة عامة"، فلا يمكنها حظر عمليات البحث بشكل استباقي عن موضوعات مثل كوفيد-19 واللقاحات لمجرد أنها "قد تكون حساسة". (ادعى رئيس إنستغرام، آدم موسيري، أن هذا الإجراء كان "مؤقتًا" في أكتوبر الماضي). إذا أرادت ميتا أن تكون المواضيع "ساحة عامة"، فلا ينبغي لها أن تخنق المحتوى السياسي تلقائيًا من توصيات المستخدمين؛ ولا ينبغي لقادة Threads أن يفترضوا أن المستخدمين لا يريدون رؤية الأخبار.رسائل مباشرةوبعد مرور عام، أصبح من الواضح بشكل مؤلم أن منصة مثل Threads معطلة بدون ميزة المراسلة المباشرة المناسبة. لسبب ما، عارض قادة Threads، وخاصة موسري، بشدة إنشاء صندوق بريد منفصل للتطبيق.وبدلاً من ذلك، يضطر المستخدمون الذين يأملون في التواصل بشكل خاص مع شخص ما على Threads إلى التحول إلى Instagram ويأملون أن يقبل الشخص الذي يحاولون الوصول إليه هذا الأمر.توجد طريقة داخل التطبيق لإرسال منشور سلاسل رسائل إلى صديق على Instagram، لكن هذا يعتمد على أنك متصل بالفعل على Instagram.ليس من الواضح تمامًا سبب عدم قدرة Threads على الحصول على ميزة المراسلة الخاصة بها. اقترح موسيري أنه ليس من المنطقي إنشاء صندوق بريد جديد للتطبيق، لكن هذا يتجاهل حقيقة أن العديد من الأشخاص يستخدمون Instagram وThreads بشكل مختلف تمامًا. الذي يقودني إلى…فصل Threads من Instagramقالت Meta إن السبب وراء قدرتها على إخراج Threads من الباب بهذه السرعة يرجع إلى حد كبير إلى Instagram. تم إنشاء Threads باستخدام الكثير من الأكواد البرمجية والبنية التحتية الخاصة بـ Instagram، مما ساعد الشركة أيضًا في جذب عشرات الملايين من الأشخاص للاشتراك في التطبيق في اليوم الأول.لكن الاستمرار في طلب حساب Instagram لاستخدام Threads ليس له معنى بعد مرور عام. أولاً، فهو يستبعد عددًا لا بأس به من الأشخاص الذين قد يكونون مهتمين بالمواضيع ولكنهم لا يريدون أن يكونوا على Instagram،هناك أيضًا حقيقة مفادها أن التطبيقات، على الرغم من أنها تشترك في بعض عناصر التصميم، إلا أنها أنواع مختلفة تمامًا من الخدمات. والعديد من الأشخاص، وأنا منهم، يستخدمون Instagram وThreads بشكل مختلف تمامًا.تعمل منصة "المربع العام" مثل Threads بشكل أفضل مع الحسابات العامة حيث يمكن أن تتمتع المحادثات بأقصى قدر من الرؤية. لكن معظم الأشخاص الذين أعرفهم يستخدمون حساباتهم على Instagram للحصول على التحديثات الشخصية، مثل الصور العائلية. وعلى الرغم من أنه يمكنك الحصول على إعدادات رؤية مختلفة لكل تطبيق، إلا أنه لا يجب عليك ربط الحسابين. وهذا يعني أيضًا أنه إذا كنت تريد استخدام Threads بشكل مجهول، فستحتاج إلى إنشاء حساب Instagram جديد تمامًا ليكون بمثابة تسجيل دخول لحساب Threads المقابل.يبدو أن ميتا تفكر في هذا على الأقل. قال موسيري في مقابلة مع Platformer إن الشركة "تعمل على أشياء مثل حسابات Threads فقط" وتريد أن يصبح التطبيق "أكثر استقلالية".هذه ليست العوامل الوحيدة التي ستحدد ما إذا كان تطبيق Threads، كما توقع زوكربيرج، هو تطبيق Meta التالي الذي سيصل عدد مستخدميه إلى مليار مستخدم. ستحتاج Meta، في النهاية، إلى جني الأموال من الخدمة، التي لا تحتوي حاليًا على إعلانات. ولكن قبل أن يتم توجيه آلة الإعلانات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من شركة Meta إلى Threads، ستحتاج الشركة إلى توضيح بشكل أفضل لمن هو تطبيقها الأحدث في الواقع.