ما الأجهزة المؤهلة للحصول على Apple Intelligence الجديد من ‏Apple ؟

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أبدى مستخدمو أجهزة آبل حماسًا كبيرًا للإعلان عن إصدارات أنظمة التشغيل الجديدة التي تشمل: iOS 18، و iPadOS 18، و macOS Sequoia، خاصة مع إدماج مزايا (Apple Intelligence) فيها، ولكن سرعان ما واجه حماسهم خيبة أمل، إذ لن تحصل جميع الأجهزة على التحديثات الكاملة.



فقد حددت آبل قائمة محددة بالأجهزة التي ستتلقى أنظمة التشغيل الجديدة، مع حصر مزايا الذكاء الاصطناعي في نطاق ضيق جدًا يشمل بعض هواتف آيفون الحديثة، وبعض أجهزة آيباد وحواسيب ماك فقط.



فما أجهزة آبل المؤهلة للحصول على Apple Intelligence الجديد؟

أولًا، هواتف آيفون:

سيعمل (Apple Intelligence) في هاتفي iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max فقط، من بين 24 طرازًا متوافقًا مع نظام التشغيل iOS 18 الجديد، وفي عام 2024، يقتصر استخدام (Apple Intelligence) على المستخدمين الذين يتحدثون ويكتبون باللغة الإنجليزية فقط.

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ويعني ذلك أن (Apple Intelligence) الجديد، الذي سيُطرح هذا الخريف في نظام التشغيل iOS 18، لن يصل إلى أكثر من 90% من مستخدمي هواتف آيفون الحاليين، ولاستخدامه يجب شراء هاتف آيفون جديد.وفي ظل عدم وجود بيانات رسمية من شركة آبل، تشير التقديرات إلى وجود نحو 1.5 مليار مستخدم نشيط لهواتف آيفون حول العالم، ويقدر محللون مختلفون أن هاتفي iPhone 15 Pro و Pro Max iPhone 15، هما من أكثر هواتف آيفون مبيعًا في العالم، إذ قد يصل عددها إلى ما يقرب من 100 مليون هاتف مبيع حتى الآن، وهذا يعني أن (Apple Intelligence) سيصل إلى نحو 7% فقط من إجمالي مستخدمي هواتف آيفون.إليك قائمة هواتف آيفون التي ستحصل على نظام iOS 18:هواتف iPhone 15.هواتف iPhone 14.هواتف iPhone 13.هواتف iPhone 12.هواتف iPhone 11.هاتف iPhone XS.هاتف iPhone XS Max.هاتف iPhone XR.هاتف iPhone SE الجيل الثاني أو أي إصدار أحدث.ثانيًا، أجهزة آيباد:سيتوفّر (Apple Intelligence) و المساعد سيري الجديد المُعاد تصميمه في أجهزة آيباد التي تعمل بمعالج M1، وأي إصدار أحدث فقط.وهذا يعني أن خمسة طرز من أجهزة آيباد من أصل 15 طرازًا متوافقًا مع نظام التشغيل iPadOS 18، هي فقط التي ستحصل على مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل، وتشمل:طرز iPad Pro التي تعمل بمعالج M4.طرز iPad Pro التي تعمل بمعالج M2.طرز iPad Air التي تعمل بمعالج M2.طرز iPad Pro – الجيل السادس- التي تعمل بمعالج M1.طرز iPad Air – الجيل الخامس – التي تعمل بمعالج M1.ثالثًا، حواسيب ماك:سيصل (Apple Intelligence) والمساعد سيري الجديد المُعاد تصميمه إلى حواسيب ماك التي تعمل بمعالج M1، وأي إصدار أحدث فقط.ويعني ذلك أن 13 طرازًا من أصل 18 طرازًا من حواسيب ماك المتوافقة مع نظام التشغيل macOS 15 Sequoia، ستحصل على مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل.رابعًا، ساعات آبل وسيري المدعوم بمزايا الذكاء الاصطناعي:لقد طال انتظار تحديث سيري أيضًا على ساعات آبل الذكية (Apple Watch)، حيث يعمل المساعد بمزايا أقل من تلك الموجودة في هواتف آيفون، مع ذلك لن يتوفر إصدار سيري الجديد في الساعات الذكية أو مكبرات الصوت الذكية (HomePods)، أو Apple TV في الوقت الحالي أيضًا.ولم تُصدر آبل حتى الآن أي معلومات حول إمكانية حصول الطرازات الحالية لهذه الأجهزة على بعض وظائف سيري المُحدّث في المستقبل، سواءً من خلال المعالج أو من خلال الوصول إلى شبكة الحوسبة السحابية الخاصة (Private Cloud Compute)، التي تهدف إلى معالجة أكثر طلبات الذكاء الاصطناعي تعقيدًا، كما لم تصدر الشركة أي تفاصيل حول موعد توفر هذه المزايا بلغات أخرى مثل: اللغة العربية.وبالنسبة لنظارة آبل الذكية (Vision Pro) ستصل إليها مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأنها من أحدث أجهزة الشركة وأكثرها تطورًا وتعمل بمعالج M2 بسعة أكثر من كافية.وقد أعرب المحللون التقنيون عن خيبة أملهم لعدم توفر سيري المُحدّث في الساعات الذكية أو مكبرات الصوت الذكية. كما حذر (مارك جورمان) الصحفي في وكالة بلومبرغ – الذي أعلن تسريبات تفصيلية لجميع إعلانات مؤتمر (2024 WWDC) قبل أيام من عقده – من أن دخول آبل إلى مجال الذكاء الاصطناعي سيستغرق سنوات حتى يُحقق أهدافه ويكتمل، مشيرًا إلى أن المزايا الجديدة قد لا تساهم بنحو كبير في تعزيز مبيعات آيفون هذا العام.