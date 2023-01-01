ما أفضل الأغذية التي تزيد تركيز الطلبة خلال فترة الامتحانات؟

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تلعب التغذية دوراً حيوياً في تعزيز الأداء العقلي والتركيز، خاصةً لدى الطلاب الذين يواجهون ضغوط الدراسة والامتحانات، إن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يزود الدماغ بالطاقة اللازمة ويحسن الذاكرة.



ونستعرض مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تكون جزءاً من نظام غذائي صحي يسهم في تحسين الأداء الدراسي، بحسب ما جاء من فيستي رور.



1.المكسرات

تعتبر المكسرات مصدراً غنياً بالأحماض الدهنية الأساسية والبروتينات، التي تعزز الذاكرة وتحسن التركيز.

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2. التوتيحتوي التوت الأسود، والأزرق، والفراولة، والكرز الداكن على مضادات الأكسدة التي تحسن الذاكرة وتعزز الطاقة للدماغ.3. الفاكهةفواكه مثل التفاح، البرتقال، العنب، الكيوي، الأناناس، والموز توفر فيتامينات، معادن، وألياف تساعد على منح العقل دفعة طاقة.4.الشوكولاتة الداكنةتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة والمنشطات الطبيعية التي تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يزيد من التركيز ويحسن المزاج.5.البيضيعتبر البيض مصدراً جيداً لفيتامينات B6 وB12 والفولات والكولين، الضرورية لصحة الدماغ ويعد من الأطعمة السهلة التحضير.6.الجبنيحتوي الجبن على أوميجا 3 وأحماض دهنية أخرى مفيدة للدماغ، ويعد مصدراً للدهون الصحية والبروتين والكالسيوم وفيتامين B.تلك الأطعمة الصحية تعتبر خيارات مثالية لتزويد الطلاب بالطاقة اللازمة للمذاكرة والامتحانات، وتعد بديلاً ممتازاً عن الوجبات السريعة غير الصحية التي تفتقر إلى الفوائد الغذائية الضرورية للعقل والجسم، من خلال دمج هذه الخيارات الغذائية في النظام اليومي، ويُمكن للطلاب تحسين أدائهم الأكاديمي بشكل ملحوظ.