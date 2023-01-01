ما أسباب الوسواس في الوضوء والصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب



الدكتور محمود شلبى الدكتور محمود شلبى

أجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، عن سؤال فى رسالة لبرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، "ما هو أسباب الوسواس فى الوضوء والصلاة وكيفية التعامل معه؟".



وقال محمود شلبى، خلال استضافته بالقناة :" هناك مراحل فى الوسوسة المراحل الأولى وهى مجرد الشكوك والتردد والذى يأتى من أن الإنسان إما أنه يسمع فتاوى كثيرة او يقرأ فى أشياء وهو غير متخصص، فتبدأ الأمور تدخل فى بعضها، وهو بذلك يحتاج قطع الطريق على الشيطان بسؤال أهل العلم".



أضاف محمود شلبى: أنه فى حالة أن تكون الوساوس متعلقة بشيء مَرضى فهو بذلك يحتاج الاستعانة بالله والإكثار من الذكر والذهاب للطبيب للتخلص من هذه الوساوس، والذهاب للطبيب أمر طبيعى، لأنه فى هذه الحالة يكون غير قادر على التغلب على ما هو فيه.