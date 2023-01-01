ماهي خدمة مكالمات WiFi التي ستطبق في مصر قريباً؟



WiFi WiFi

تجرى في مصر حالياً اختبارات فنية من شأنها تجربة خدمة مكالمات الواي فاي ومن المنتظر أن يتم تفعيل تلك الخدمة في نهاية العام الجاري 2024، تلك التقنية هي ليست بالجديدة فهناك العديد من الدول التي قامت بتطبيق تلك الخدمة، تعمل تلك التقنية لحل مشكلة الشبكات التي يعاني منها الكثير من مستخدمي شبكات الهواتف المحمولة للشركات المختلفة العاملة في مصر.

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ماهي خدمة مكالمات الواي فايماذا تعني مكالمات الواي فايتعني إنه يمكن إجراء مكالمات بالهواتف المحمولة ولكن باستخدام شبكة الواي فاي المنزلية بدلاً من استخدام شبكات الهواتف المحمولة بحيث يستطيع كل من يمتلك نت أرضي أن يستفيد من تلك التقنية بسعر المكالمات العادية، يستفيد من تلك التقنية المنازل التي تعاني من ضعف الشبكات والأماكن المزدحمة.الاتصال عبر تقنية الواي فاي تمكنك من عمل مكالمات بسعر عادي بحسب طريقة المحاسبة التي تحددها الشركة المشغلة لخط الإنترنت الأرضي، كما يمكنك إرسال رسائل نصية عبر تلك التقنية.مميزات المكالمات عبر خدمة الواي فاييتيح لك الاتصال عبر تقنية واي فاي كولنج العديد من المميزات وكان أبررها:_تحسين جودة الصوت في المناطق ذات التغطية الشبكية الضعيفة.لا تتحمل رسوم إضافية فهي بسعر المكالمات المتعارف عليها.لا يتطلب أجهزة خاصة أو طلب خدمات إضافية على الخط الأرضي.لا تحتاج إلى تحميل تطبيقات خارجية فهي ميزة مدمجة في غالبيه الأجهزة.يستخدم رقم هاتفك الحالي.لا يلزم عمليات تسجيل دخول.يطيل عمر البطارية في الهاتف المحمول لإن شبكة الواي فاي المنزلية لا تحتاج إلى البحث عنها كل مرة فهي تعمل بمجرد فتح الواي فاي في جهازك.يمكن عمل مكالمات الفيديو من خلالها.يمكن تشغيل تلك التقنية على الهواتف القديمة نسبياً من خلال تحميل الواتساب أو برنامج سكاي بي ويمكن عمل المكالمة من خلال التطبيق، وفي الأجهزة الأحدث ستجد خيار الاتصال عبر الواي فاي من خلال إعدادات الهاتف الخاص بك وبمجرد أن يتم تفعيل تلك الخاصية سوف نقوم بشرح كيفية التفعيل على أجهزة الأندرويد والأجهزة التي تعمل بنظام ios .