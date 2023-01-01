ماني يقرر مغادرة النصر السعودي

ذكر تقرير صحفي، أن اللاعب السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، قرر الرحيل عن دوري "روشن" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقا لصحيفة "todofichajes" الإسبانية، فإن ماني لا يرغب في الاستمرار داخل النصر، الذي انضم إليه الصيف الماضي قادما من بايرن ميونخ الألماني.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أندية عديدة خارج السعودية، ترغب في التعاقد مع ماني، خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها فنربخشة التركي، الذي يدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.
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