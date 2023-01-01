مانهارت مرسيدس AMG GLE كوبيه تحصل على 789 حصان ولمسات كربون فايبر



مرسيدس AMG GLE مرسيدس AMG GLE

كشفت شركة مانهارت بيرفورمانس عن أحدث إبداعاتها، نسخة معدلة من مرسيدس AMG GLE كوبيه، تتميز بقوة مذهلة وباستخدام مكثف للكربون فايبر. يجمع هذا التعديل بين الفخامة والقوة لتقديم تجربة قيادة مثيرة.

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الميزة الأبرز في نسخة مانهارت من مرسيدس-AMG GLE كوبيه هي الزيادة الكبيرة في القوة، حيث تم ضبط محرك V8 ثنائي التيربو 4.0 لتر لينتج قوة 789 حصان و1,070 نيوتن متر من عزم الدوران. هذه الزيادة الكبيرة تعزز تسارع السيارة وأدائها العام.تتميز السيارة أيضاً باستخدام مكثف للكربون فايبر بما في ذلك الصدام الأمامي ومشتت الهواء الخلفي، والجوانب، وأغطية المرايا، ما يساهم في جاذبية السيارة الجمالية والأداء الأيروديناميكي.لم تكشف الشركة عن أرقام التسارع والأداء، كما لم تعلن الأسعار، ومع ذلك، لن يكون بيع سيارة فاخرة معدلة مشكلة كبيرة بالنسبة لمانهارت كواحدة من شركات التعديل المرموقة في عالم السيارات.