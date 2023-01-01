آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

مانهارت مرسيدس AMG GLE كوبيه تحصل على 789 حصان ولمسات كربون فايبر

آخر الأخبارأخبار السيارات › مانهارت مرسيدس AMG GLE كوبيه تحصل على 789 حصان ولمسات كربون فايبر

صورة الخبر: مرسيدس AMG GLE
مرسيدس AMG GLE

كشفت شركة مانهارت بيرفورمانس عن أحدث إبداعاتها، نسخة معدلة من مرسيدس AMG GLE كوبيه، تتميز بقوة مذهلة وباستخدام مكثف للكربون فايبر. يجمع هذا التعديل بين الفخامة والقوة لتقديم تجربة قيادة مثيرة.

الميزة الأبرز في نسخة مانهارت من مرسيدس-AMG GLE كوبيه هي الزيادة الكبيرة في القوة، حيث تم ضبط محرك V8 ثنائي التيربو 4.0 لتر لينتج قوة 789 حصان و1,070 نيوتن متر من عزم الدوران. هذه الزيادة الكبيرة تعزز تسارع السيارة وأدائها العام.

تتميز السيارة أيضاً باستخدام مكثف للكربون فايبر بما في ذلك الصدام الأمامي ومشتت الهواء الخلفي، والجوانب، وأغطية المرايا، ما يساهم في جاذبية السيارة الجمالية والأداء الأيروديناميكي.
لم تكشف الشركة عن أرقام التسارع والأداء، كما لم تعلن الأسعار، ومع ذلك، لن يكون بيع سيارة فاخرة معدلة مشكلة كبيرة بالنسبة لمانهارت كواحدة من شركات التعديل المرموقة في عالم السيارات.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مانهارت مرسيدس AMG GLE كوبيه تحصل على 789 حصان ولمسات كربون فايبر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44293

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام