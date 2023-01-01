مالكو PlayStation لن يمكنهم لعب GTA VI عند إطلاقها



GTA VI GTA VI

لفترة طويلة، كان عشاق GTA ينتظرون خليفة GTA V، حيث تم إطلاق اللعبة في عام 2013، وحتى الآن، يوجد في لعبة GTA V عبر الإنترنت ملايين اللاعبين المنتشرين في جميع أنحاء العالم والذين يقومون بتسجيل الدخول بانتظام لاستكشاف العالم الافتراضي.



وعندما تم الإعلان عن GTA VI في ديسمبر 2023، لم يكن لإثارة المشجعين حدود، حيث أفيد مؤخرًا أن لعبة GTA VI ستأتي إلى PlayStation وXbox أولاً، وبالتالي، قد يضطر لاعبو أجهزة الكمبيوتر إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً للاستمتاع باللعبة القادمة، ومع ذلك، وفقًا للتقارير الأخيرة، هناك المزيد حول هذه القصة ولن يتمكن جميع مالكي PlayStation من لعب اللعبة وقت إطلاقها.



وفقًا لصحفي الفيديو ستيفن توتيلو، كشفت شركة Sony مؤخرًا أن PlayStation تضم 118 مليون مستخدم نشط شهريًا، ولا يزال نصفهم يستخدمون PS4، وفي الوقت نفسه، يشاع أن GTA VI ستكون متاحة حصريًا على PlayStation 5 وXbox Series X/S وPS5 Pro المرتقب.

قد يعجبك أيضا...

وبالنظر إلى أن حوالي 50 بالمائة من مستخدمي PlayStation ما زالوا يستخدمون جهاز PS4، الذي يفتقر إلى الأجهزة اللازمة لتشغيل GTA 6، فقد يحتاج هؤلاء اللاعبون إلى ترقية وحدات التحكم الخاصة بهم أو تفويت فرصة لعب اللعبة الجديدة.وبالحديث عن إطلاق اللعبة، في تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2024، كشفت الشركة الأم لشركة Rockstar Games Take-Two Interactive نافذة إصدار دقيقة للعبة التي طال انتظارها، وقالت الشركة إن اللعبة ستصدر في "خريف 2025"، وفي وقت سابق، كانت شركة Rockstar قد قالت إن اللعبة ستصل في عام 2025، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.وتسربت العديد من التفاصيل حول اللعبة عبر الإنترنت في الماضي. على سبيل المثال، من المتوقع أن تكون خريطة GTA VI هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ Rockstar Games، حتى أنها تتفوق على أمثال Red Dead Redemption 2.وقد قام أحد مستخدمي Reddit بتجميع قائمة بالمواقع التي تم تضمينها في اللعبة، مما يشير إلى أنها ستمتد خارج فلوريدا لتشمل أجزاء من جورجيا أيضًا، و بصرف النظر عن الخريطة، ادعى مستخدمو Reddit أيضًا أن GTA VI قد تحتوي على أكبر عدد من الألعاب المصغرة على الإطلاق في السلسلة. يمكن أيضًا تقديم لعبة صيد صغيرة جديدة تمامًا إلى الامتياز.